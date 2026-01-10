De Superman a ‘llanero solitario’: Tom Welling explica por qué dejó Los Ángeles y ahora vive en un rancho con su familia

“No había coches en la calle, no se podía ir a ningún sitio. La gente no salía de sus casas. Nuestro primer hijo estaba empezando a gatear y solo teníamos una pequeña terraza para que jugara. Pensábamos: ‘No sabemos si podremos seguir aquí’”, reveló el actor de 48 a la publicación estadounidense.

Tom Welling, actor de 'Smallville', vive con su familia en un rancho en el norte de California (Instagram / Tom Welling)

De 'Smallville' a un 'small town': Tom Welling ahora es un ranchero feliz

“Pensé: 'Esto es lo que quiero en cinco años... ¿por qué no hacerlo ahora?'”, dijo en la entrevista, y es que, para el actor de Smallville, el cambio de vida le resultó de lo mejor, sobre todo porque a nadie le importa que fuera la estrella de uno de los programas más populares de la televisión a inicios de los años 2000.

Tom Welling dio vida a Clark Kent (Superman) en la serie 'Smallville' (Warner Bros Tv/Kobal/Shutterstock/Warner Bros Tv/Kobal/Shutterstock)

"En un pueblo pequeño nadie te molesta. Todos son famosos en un pueblo pequeño", aseguró.

Sobre el negocio ecuestre que desarrolla en su rancho del norte de California, Tom Welling dio el mayor crédito a su esposa. "Tenemos caballos de deporte estadounidenses, caballos de salto, y criamos. Con gusto puedo ayudar, pero ella (mi esposa) es la capitana", aseguró el actor.