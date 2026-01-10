De Superman a ‘llanero solitario’: Tom Welling explica por qué dejó Los Ángeles y ahora vive en un rancho con su familia

Tom Welling y su familia cambiaron el caos de Los Ángeles y se mudaron a un rancho que compraron en el norte de California donde, ahora (sin alejarse por completo de la actuación) se dedica a la crianza de caballos de competencia.
El actor que saltó a la fama al encarnar a Clark Kent (Superman) en la serie Smallville de 2001 a 2011 explicó en una reciente entrevista qué fue lo que llevó a convertirse en un “llanero solitario” en esta etapa de su vida.
Publicidad
Tom Welling explica por qué dejó Los Ángeles y ahora vive en un rancho con su familia
“Cuando era más joven, siempre buscaba el siguiente gran proyecto. Ahora, sólo quiero estar donde estoy”, aseguró el actor Tom Welling en una entrevista con People en la que reveló detalles de su nueva vida en el campo, dedicado junto con su esposa, Jessica Rose Lee, a la crianza de sus hijos, Thomson y Rocklin, así como de caballos de carrera y salto.
La decisión de dejar atrás Los Ángeles se gestó durante la pandemia de Covid-19, en 2020, cuando su hijo mayor comenzaba a moverse por sí mismo y ellos no tenían espacio suficiente para que el niño no padeciera el confinamiento como los adultos.
Publicidad
“No había coches en la calle, no se podía ir a ningún sitio. La gente no salía de sus casas. Nuestro primer hijo estaba empezando a gatear y solo teníamos una pequeña terraza para que jugara. Pensábamos: ‘No sabemos si podremos seguir aquí’”, reveló el actor de 48 a la publicación estadounidense.
De 'Smallville' a un 'small town': Tom Welling ahora es un ranchero feliz
“Pensé: 'Esto es lo que quiero en cinco años... ¿por qué no hacerlo ahora?'”, dijo en la entrevista, y es que, para el actor de Smallville, el cambio de vida le resultó de lo mejor, sobre todo porque a nadie le importa que fuera la estrella de uno de los programas más populares de la televisión a inicios de los años 2000.
"En un pueblo pequeño nadie te molesta. Todos son famosos en un pueblo pequeño", aseguró.
Sobre el negocio ecuestre que desarrolla en su rancho del norte de California, Tom Welling dio el mayor crédito a su esposa. "Tenemos caballos de deporte estadounidenses, caballos de salto, y criamos. Con gusto puedo ayudar, pero ella (mi esposa) es la capitana", aseguró el actor.
Publicidad
Tom Welling de regreso a 'Smallville'
Ahora que conduce el podcast Talkville, para hablar sobre los capítulos de la serie Smallville, junto a su ex compañero Michael Rosenbaum (quien interpretó a Lex Luthor en el programa de TV), Tom Welling también recordó cómo fue la peculiar forma en que llegó a ese otro "pueblo pequeño" donde desarrolló el personaje de Clark Kent en sus años previos a asumir el rol de Superman.
"Creo que lo conseguí (el papel) porque daba el tipo", confesó a People. "Creo que los productores probablemente pensaron: 'Es inexperto, pero se ve bien. ¡Podemos trabajar con esto!".
Sin experiencia Aprendió su oficio sobre la marcha. "Nunca fui a la universidad, pero hice una maestría en televisión en Smallville", aseguró. "Además, (Clark Kent) el personaje no sabía lo que hacía, y yo tampoco sabía lo que hacía, así que funcionó".