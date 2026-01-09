Publicidad

No se queda callada: La polémica respuesta de Meghan Trainor al escándalo del 'grupo de mamás tóxico'

Con un video y su nuevo sencillo, Meghan Trainor se pronunció ante el drama que desató la actriz de Disney Channel.
vie 09 enero 2026 10:32 AM
Meghan Trainor (Getty Images)
Así fue la polémica respuesta de Meghan Trainor al escándalo del “grupo de mamás tóxico”

Tras el escándalo que inició por un ensayo escrito por Ashley Tisdale y publicado en The Cut, Meghan Trainor compartió un video en TikTok en el que aparece sentada frente a su computadora, con una expresión de sorpresa, haciendo alusión a cómo se enteró del reciente “drama del grupo de mamás”.

En el fondo del clip se escucha su nuevo sencillo "Still Don’t Care" y acompañado del hashtag #stilldontcare, sugiriendo con humor que no se siente afectada por la controversia.

Aunque Trainor no mencionó nombres ni detalles específicos sobre quiénes podrían estar implicadas, el video fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al ensayo de Tisdale, quien acusó a su círculo de amistades de comportamiento excluyente y dinámicas que la hicieron sentirse como si estuviera de regreso en la escuela secundaria.

Fans y medios han señalado que Tisdale no identificó explícitamente a nadie, pero sí generó especulación en torno a figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Gaby Dalkin, quienes aparecían en fotos de encuentros sociales con la actriz en el pasado.

Ashley Tisdale
Ashley Tisdale criticó duramente a su grupo de madres repleto de estrellas en un ensayo. (Instagram)

Ashley Tisdale rompe el silencio en su ensayo sobre su “grupo de mamás tóxico”:

Ashley Tisdale generó un intenso debate en Hollywood tras publicar el ensayo “Breaking Up With My Toxic Mom Group” en The Cut, donde relató una experiencia personal que marcó su maternidad: la ruptura con un grupo de amigas mamás que, con el tiempo, se volvió emocionalmente dañino.

Sin mencionar nombres, la actriz explicó cómo dinámicas aparentemente inofensivas comenzaron a afectarla profundamente.

Ashley Tisdale
Ashley Tisdale comparó la dinámica del grupo con la de la “escuela secundaria”. (Instagram)

En su texto, la actriz de Disney Channel confesó que el ambiente dentro del grupo le recordó a una etapa dolorosa de su juventud: “Se sentía como estar de vuelta en la secundaria”, escribió, al describir actitudes pasivo-agresivas, exclusión y una constante sensación de no encajar.

Según explicó, lo que más le afectó no fue un conflicto específico, sino el desgaste emocional acumulado: “Estaba emocionalmente exhausta”.

Tisdale, quien se convirtió en madre en 2021, reflexionó sobre cómo la maternidad puede intensificar la necesidad de apoyo, pero también volver más vulnerables a las comparaciones y juicios. “Cuando te conviertes en mamá, buscas conexión, no competencia”, señaló, dejando claro que su decisión de alejarse del grupo fue una forma de proteger su salud mental.

Ashley también abordó el miedo a poner límites dentro de amistades establecidas, especialmente cuando existe la presión de “encajar”. “Me tomó tiempo aceptar que no todas las amistades están destinadas a durar para siempre”, escribió.

Para la actriz, el objetivo nunca fue generar polémica, sino visibilizar una realidad poco hablada: que incluso entre adultos, y aun en la maternidad, las amistades pueden volverse tóxicas.

“Elegir la paz no me hizo una mala amiga, me hizo una persona más sana”, concluyó.

