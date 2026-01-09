No se queda callada: La polémica respuesta de Meghan Trainor al escándalo del 'grupo de mamás tóxico'

Así fue la polémica respuesta de Meghan Trainor al escándalo del “grupo de mamás tóxico”

Tras el escándalo que inició por un ensayo escrito por Ashley Tisdale y publicado en The Cut, Meghan Trainor compartió un video en TikTok en el que aparece sentada frente a su computadora, con una expresión de sorpresa, haciendo alusión a cómo se enteró del reciente “drama del grupo de mamás”.

En el fondo del clip se escucha su nuevo sencillo "Still Don’t Care" y acompañado del hashtag #stilldontcare, sugiriendo con humor que no se siente afectada por la controversia.

Meghan Trainor responds to the “toxic mom group” drama. pic.twitter.com/08QA5QaEw9 — Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2026

Aunque Trainor no mencionó nombres ni detalles específicos sobre quiénes podrían estar implicadas, el video fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al ensayo de Tisdale, quien acusó a su círculo de amistades de comportamiento excluyente y dinámicas que la hicieron sentirse como si estuviera de regreso en la escuela secundaria.

Fans y medios han señalado que Tisdale no identificó explícitamente a nadie, pero sí generó especulación en torno a figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Gaby Dalkin, quienes aparecían en fotos de encuentros sociales con la actriz en el pasado.