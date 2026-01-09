La polémica que inició a raíz del ensayo de Ashley Tisdale sobre su salida de lo que describió como un “grupo de mamás tóxico” aún no acaba. Meghan Trainor, una de las famosas que forma parte del grupo, reaccionó públicamente al escándalo y puso fin a las especulaciones sobre su postura.
No se queda callada: La polémica respuesta de Meghan Trainor al escándalo del 'grupo de mamás tóxico'
Tras el escándalo que inició por un ensayo escrito por Ashley Tisdale y publicado en The Cut, Meghan Trainor compartió un video en TikTok en el que aparece sentada frente a su computadora, con una expresión de sorpresa, haciendo alusión a cómo se enteró del reciente “drama del grupo de mamás”.
En el fondo del clip se escucha su nuevo sencillo "Still Don’t Care" y acompañado del hashtag #stilldontcare, sugiriendo con humor que no se siente afectada por la controversia.
Meghan Trainor responds to the “toxic mom group” drama. pic.twitter.com/08QA5QaEw9— Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2026
Aunque Trainor no mencionó nombres ni detalles específicos sobre quiénes podrían estar implicadas, el video fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al ensayo de Tisdale, quien acusó a su círculo de amistades de comportamiento excluyente y dinámicas que la hicieron sentirse como si estuviera de regreso en la escuela secundaria.
Fans y medios han señalado que Tisdale no identificó explícitamente a nadie, pero sí generó especulación en torno a figuras como Hilary Duff, Mandy Moore y Gaby Dalkin, quienes aparecían en fotos de encuentros sociales con la actriz en el pasado.
Ashley Tisdale rompe el silencio en su ensayo sobre su “grupo de mamás tóxico”:
Ashley Tisdale generó un intenso debate en Hollywood tras publicar el ensayo “Breaking Up With My Toxic Mom Group” en The Cut, donde relató una experiencia personal que marcó su maternidad: la ruptura con un grupo de amigas mamás que, con el tiempo, se volvió emocionalmente dañino.
Sin mencionar nombres, la actriz explicó cómo dinámicas aparentemente inofensivas comenzaron a afectarla profundamente.
En su texto, la actriz de Disney Channel confesó que el ambiente dentro del grupo le recordó a una etapa dolorosa de su juventud: “Se sentía como estar de vuelta en la secundaria”, escribió, al describir actitudes pasivo-agresivas, exclusión y una constante sensación de no encajar.
Según explicó, lo que más le afectó no fue un conflicto específico, sino el desgaste emocional acumulado: “Estaba emocionalmente exhausta”.
Tisdale, quien se convirtió en madre en 2021, reflexionó sobre cómo la maternidad puede intensificar la necesidad de apoyo, pero también volver más vulnerables a las comparaciones y juicios. “Cuando te conviertes en mamá, buscas conexión, no competencia”, señaló, dejando claro que su decisión de alejarse del grupo fue una forma de proteger su salud mental.
Ashley también abordó el miedo a poner límites dentro de amistades establecidas, especialmente cuando existe la presión de “encajar”. “Me tomó tiempo aceptar que no todas las amistades están destinadas a durar para siempre”, escribió.
Para la actriz, el objetivo nunca fue generar polémica, sino visibilizar una realidad poco hablada: que incluso entre adultos, y aun en la maternidad, las amistades pueden volverse tóxicas.
“Elegir la paz no me hizo una mala amiga, me hizo una persona más sana”, concluyó.