Michelle Salas publica video nunca antes visto de su boda, fue como un cuento de hadas

Michelle Salas celebra su segundo aniversario de bodas

La pareja celebró su segundo aniversario compartiendo con sus seguidores el video de su boda. La grabación comienza con una espectacular vista panorámica de la finca Il Borro, en Italia, donde se realizó la recepción, antes de mostrar a la pareja vistiendo sus looks de novios: Michelle Salas con un espectacular diseño de la firma Dolce & Gabbana hecho especialmente para ese día y Danilo Díaz Granados con un elegante smoking en tono claro también confeccionado en la reconocida casa de modas.

Michelle Salas y Danilo Díaz (Instagram/michellesalas)

Junto a las imágenes, la influencer reconoció que esos recuerdos quedarán marcados en su vida para siempre: “El tiempo pasa, pero hay días que se quedan para siempre. Un día que sigue brillando eternamente en mi memoria. Happy anniversary, mi amor”, escribió Salas junto al video.

Michelle le deseó a Danilo que estos dos años sean el inicio de una gran historia de amor: "Que la vida nos regale muchos años más de capítulos tan bellos como este. Que fuerte este video, demasiadas emociones encontradas", agregó. Finalmente invitó a sus seguidores a reaccionar a su publicación para que más adelante comparta más detalles de su boda: "Comenten un corazón y mucho amor si quieren que les comparta más de este momento".