Michelle Salas publica video nunca antes visto de su boda, fue como un cuento de hadas

Para festejar este segundo aniversario de bodas,la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel compartió en Instagram un video en el que por primera vez mostró el lugar, en medio del bosque, donde se realizó la boda, además incluyó imágenes inéditas de la sesión de fotos de la pareja.
Publicidad
Michelle Salas celebra su segundo aniversario de bodas
La pareja celebró su segundo aniversario compartiendo con sus seguidores el video de su boda. La grabación comienza con una espectacular vista panorámica de la finca Il Borro, en Italia, donde se realizó la recepción, antes de mostrar a la pareja vistiendo sus looks de novios: Michelle Salas con un espectacular diseño de la firma Dolce & Gabbana hecho especialmente para ese día y Danilo Díaz Granados con un elegante smoking en tono claro también confeccionado en la reconocida casa de modas.
Junto a las imágenes, la influencer reconoció que esos recuerdos quedarán marcados en su vida para siempre: “El tiempo pasa, pero hay días que se quedan para siempre. Un día que sigue brillando eternamente en mi memoria. Happy anniversary, mi amor”, escribió Salas junto al video.
Michelle le deseó a Danilo que estos dos años sean el inicio de una gran historia de amor: "Que la vida nos regale muchos años más de capítulos tan bellos como este. Que fuerte este video, demasiadas emociones encontradas", agregó. Finalmente invitó a sus seguidores a reaccionar a su publicación para que más adelante comparta más detalles de su boda: "Comenten un corazón y mucho amor si quieren que les comparta más de este momento".
Publicidad
La historia de amor de Michelle Salas y Danilo Díaz
Michelle Salas y Danilo Díaz se conocieron en el Babson College en Wellesley, Massachusetts, donde él se tituló de Ciencias Económicas y Empresariales.
Su noviazgo comenzó en 2016, pero a los pocos meses se separaron sin que hasta el momento se conozcan detalles de esa ruptura, no obstante, el amor volvió a resurgir entre ellos cuando Michelle sufrió un accidente mientras esquiaba.
Y a pesar de que la pareja siempre ha sido muy reservada y pocas veces se les ha visto juntos en eventos públicos, la influencer dio la noticia de su compromiso en mayo de 2023 a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparece abrazando a su pareja besándose y en la que la también diseñadora muestra su anillo de junto a un mensaje que dice: “The Beginning of Forever Us”.
El 14 de octubre de ese mismo año, Michelle y Danilo se casaron en una ceremonia privada en la finca Il Borro en la Toscana, Italia. Una de las grandes sorpresas de la boda fue la presencia de Luis Miguel, quien acudió acompañado de su novia Paloma Cuevas.