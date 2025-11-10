Publicidad

Michelle Salas anuncia que se someterá a una cirugía inesperada

La modelo mexicana Michelle Salas anunció que en los próximos días se someterá a una cirugía para corregir un problema de salud.
lun 10 noviembre 2025 08:11 AM
michelle-salas-cirugia-rodilla.jpg
Michelle Salas (Getty Images)

Después de varios meses de intensa actividad profesional y viajes constantes, Michelle Salas atraviesa un momento complicado que la obligará a hacer una pausa.

La modelo e influencer mexicana reveló que deberá someterse a una cirugía en los próximos días, tras sufrir una lesión en la rodilla que se agravó con el tiempo.

Todo comenzó una noche de celebración familiar, cuando, tras varias horas usando tacones, bajó un escalón y sintió un tirón fuerte en la pierna derecha. Al día siguiente, la articulación amaneció inflamada y con dolor, pero Michelle restó importancia al incidente. Lo que parecía una molestia pasajera terminó convirtiéndose en una rotura de menisco.

La empresaria explicó que ya había pasado por una operación similar hace cinco años, cuando se lesionó el ligamento cruzado mientras esquiaba. Por eso, pensó que esta vez el problema no sería grave. Sin embargo, con el paso de los días, la situación empeoró.

"Me operaron del ligamento cruzado hace 5 años, todo bien, me recuperé, 10 meses de recuperación, lo logré, la verdad es una recuperación horrible, me pasó esquiando", contó.

"El año pasado estaba en la boda de mi cuñado, en tacón de aguja desde las 2 de la tarde, hasta las 2 de la mañana, algo hice que cuando bajé un escalón por ahí de las 12 de la noche y sentí un jalón en la misma rodilla, en el momento no pasó nada. Al día siguiente, me levanto con la rodilla hinchada, dolor", recordó.

También contó que durante unas vacaciones en República Dominicana vivió uno de los episodios más difíciles: su rodilla quedó completamente inmovilizada por más de doce horas, sin posibilidad de usar muletas. Fue entonces cuando decidió que no podía postergar más la visita al médico.

"Se me ha bloqueado alrededor de 4 veces y es horrible, es un dolor muy fuerte y me deja inmovilizada de la pierna, no puedo recargar el pie", dijo.

¿Cómo será la cirugía que le harán a Michelle Salas en la rodilla?

Los especialistas le recomendaron una intervención por artroscopia para retirar el fragmento de menisco suelto que le provoca el bloqueo. Aunque el procedimiento es menos invasivo que su operación anterior, Salas reconoce que el proceso la ha afectado física y emocionalmente.

"Mi decisión es querer operarme, porque tengo miedo a hacer cualquier cosa, porque se me va a bloquear la rodilla y no puedo hacer mi ejercicio normal, hay veces que me da dolor, entonces mi decisión va a ser operarme", confesó.

Michelle también contó detalles de cómo será la cirugía que le harán próximamente.

"Es relativamente sencilla o más sencilla de la que ya me hice, es una laparoscopia que nada más entran y sacan el cachito de menisco y el problema es el tipo de rotura que tengo de menisco, se atora y hace que la rodilla se te bloquee y se te inmovilice", finalizó.

Por ahora, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel se mantiene tranquila, rodeada del apoyo de su familia y seguidores, a la espera de que la cirugía le devuelva la estabilidad y la confianza que esta lesión le arrebató.

