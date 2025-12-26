La verdad detrás de la presencia de Los Tigres del Norte en ‘Los Simpson’; ¿por qué es tan significativa esta aparición?

Los Tigres del Norte, estrellas invitadas en 'Los Simpson'

Los Tigres del Norte, la agrupación mexicana fundada en 1968 por los hermanos Hernández y liderada por Jorge Hernández, conocido como “El Tigre Mayor”, son un ícono de la música norteña con más de cinco décadas de trayectoria, ventas superiores a los 32 millones de álbumes, seis premios Grammy y 12 premios Latin Grammy.

A lo largo de su carrera artística, su música ha resonado y ha representado una influencia indiscutible en el tema de la migración, la vida fronteriza y las luchas sociales de los migrantes en territorio estadounidense, a través de corridos que han globalizado el género regional mexicano.

Por ello es todo un acontecimiento que las redes sociales de Los Simpson anunciaran la colaboración entre el grupo y la serie animada con una publicación este 26 de diciembre.

Los Tigres del Norte en 'Los Simpson' (Instagram / Los Simpson)

“Una banda legendaria. Una canción original. El toque de Los Simpson. Los Tigres del Norte presentan ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo en Fox”, se lee en la publicación que muestra dos imágenes de la icónica banda mexicana al estilo de Springfield.

En una aparecen solos sobre un escenario, mientras que en otra se ve también a Homero Simpson y a “El Hombre Abejorro”, personaje que tradicionalmente se ha visto como una alusión a “El Chapulín Colorado”, creación de Roberto Gómez Bolaños.