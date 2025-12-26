Los Tigres del Norte, los legendarios “Jefes de Jefes” de la música regional mexicana, debutan este domingo 28 de diciembre de 2025 en Los Simpson, donde interpretarán una canción original titulada “El Corrido de Pedro y Homero”.
La verdad detrás de la presencia de Los Tigres del Norte en ‘Los Simpson’; ¿por qué es tan significativa esta aparición?
Los Tigres del Norte, estrellas invitadas en 'Los Simpson'
Los Tigres del Norte, la agrupación mexicana fundada en 1968 por los hermanos Hernández y liderada por Jorge Hernández, conocido como “El Tigre Mayor”, son un ícono de la música norteña con más de cinco décadas de trayectoria, ventas superiores a los 32 millones de álbumes, seis premios Grammy y 12 premios Latin Grammy.
A lo largo de su carrera artística, su música ha resonado y ha representado una influencia indiscutible en el tema de la migración, la vida fronteriza y las luchas sociales de los migrantes en territorio estadounidense, a través de corridos que han globalizado el género regional mexicano.
Por ello es todo un acontecimiento que las redes sociales de Los Simpson anunciaran la colaboración entre el grupo y la serie animada con una publicación este 26 de diciembre.
“Una banda legendaria. Una canción original. El toque de Los Simpson. Los Tigres del Norte presentan ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo en Fox”, se lee en la publicación que muestra dos imágenes de la icónica banda mexicana al estilo de Springfield.
En una aparecen solos sobre un escenario, mientras que en otra se ve también a Homero Simpson y a “El Hombre Abejorro”, personaje que tradicionalmente se ha visto como una alusión a “El Chapulín Colorado”, creación de Roberto Gómez Bolaños.
Estrellas de la música que han desfilado por 'Los Simpson'
Los Simpson, es la serie más longeva de la televisión con más de 800 episodios y, a lo largo de más de tres décadas al aire, se han consolidado como una radiografía mordaz de la sociedad estadounidense, además de convertirse en un escaparate privilegiado para la cultura pop global.
En ese universo, la música ha ocupado un lugar central, con la aparición —muchas veces en forma de parodia y otras como homenajes abiertos— de algunas de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.
Desde los años noventa, la serie apostó por integrar a músicos reales como parte de sus tramas. Michael Jackson marcó un precedente histórico al prestar su voz a un personaje en la tercera temporada, en un episodio que se volvió legendario.
Poco después, Paul McCartney y Linda McCartney aparecieron defendiendo el vegetarianismo de Lisa, mientras que bandas como The Who, Metallica, Red Hot Chili Peppers y Aerosmith se dejaron caricaturizar sin perder su aura de estrellas.
Con el paso del tiempo, Los Simpson ampliaron su espectro musical para reflejar nuevas generaciones y géneros. Artistas como Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry y Billie Eilish han tenido presencia directa o indirecta, confirmando que la serie funciona como un termómetro cultural que se actualiza con cada era.
Incluso figuras clásicas como Elton John o The Rolling Stones encontraron su versión animada en Springfield.
¿Por qué es importante la presencia de Los Tigres del Norte en ‘Los Simpson’?
Ahora, con la anunciada aparición de Los Tigres del Norte en Los Simpson, queda en evidencia la trascendencia e impacto cultural de una de las agrupaciones mexicanas con más trayectoria y éxitos cosechados tanto en el país como en Estados Unidos.
Además de que su presencia en el programa puede traducirse como una provocación artística y política por parte del equipo creativo de la serie animada que, en distintos momentos, ha demostrado su rechazo a ser transmitida por la señal de Fox, un canal de televisión abiertamente conservador y anti inmigrantes.
Con información de Agencia México