'Los Simpson' regresan al cine con nueva película en 2027: todo lo que sabemos hasta ahora

Los Simpson: la serie animada que marcó generaciones y prepara su regreso al cine

La emblemática serie animada de Fox, Los Simpson, se estrenó en diciembre de 1989 y acaba de lanzar su temporada número 37 el domingo pasado, consolidando más de tres décadas de sátira social, humor ácido y personajes inolvidables. Creada por Matt Groening junto a James L. Brooks y Sam Simon, la serie nació a partir de una serie de cortos animados que aparecieron originalmente en The Tracey Ullman Show.

El elenco de voces principal ha permanecido notablemente constante a lo largo de los años. Dan Castellaneta da vida a "Homer Simpson"; Julie Kavner interpreta a "Marge"; Nancy Cartwright a "Bart"; y Yeardley Smith a "Lisa". Juntos han sido la columna vertebral de una de las franquicias más duraderas de la historia televisión.

'Te deseo lo mejor' se estreno el 24 de diciembre. (Especial)

Sin embargo, la versión en español latino de Los Simpson también ha sido ampliamente aplaudida en toda Latinoamérica, gracias a la acertada adaptación del humor y los chistes al lenguaje y referencias culturales locales. Esta localización ha sido clave para que la serie se convierta en una de las favoritas del público, especialmente en México.

Parte de su éxito se debe al talento de actores de doblaje como Humberto Vélez (voz original de Homero Simpson), Nancy McKenzie (Marge), Claudia Motta y Patricia Acevedo (Lisa), y Marina Huerta (Bart), quienes dieron vida a los personajes con una personalidad única y entrañable para el público hispanohablante

La familia amarilla más famosa del mundo se quedó sin hogar al no pagar la hipoteca, pero su buen vecino Flanders la compró y ahora se la renta. (Especial)

El gran salto a la pantalla grande: Cuando Los Simpson llegaron al cine

En julio de 2007, Los Simpson: La película marcó un hito en la historia de la icónica serie animada al dar su primer y único salto a la pantalla grande. Tras casi dos décadas de éxito televisivo, la familia más famosa de Springfield conquistó los cines con una historia que, fiel a su estilo, combinó crítica social y humor absurdo.

La cinta fue un éxito rotundo tanto en crítica como en taquilla, recaudando más de 536 millones de dólares a nivel global. Dirigida por David Silverman (veterano animador de la serie) y con un guion escrito por varios de los guionistas más destacados del programa, la película logró mantener la esencia que había hecho tan popular a la serie, mientras ampliaba su escala narrativa y visual.

Homero y Marge Simpson fueron los protagonistas de la firma de San Sebastián. (Especial)

La trama gira en torno a un desastre ecológico provocado, como era de esperarse, por Homero Simpson, quien contamina el lago de Springfield con desechos tóxicos. Esto lleva a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a tomar una medida extrema: aislar toda la ciudad bajo una enorme cúpula de vidrio. Este encierro genera caos en la comunidad, y la familia Simpson se ve obligada a huir y luego buscar la redención.