Fátima Bosch, la reina que rompe el molde: 'Le tenía miedo a la funa, pero ya no'

Fátima Bosch ya no le teme a la crítica

Fátima, gracias por darnos esta oportunidad. Tu triunfo emocionó a todo México. ¿Cuál es la mayor responsabilidad de portar la corona de Miss Universo?

Más que llevar la corona, que sí es espectacular y muy bonita, es el propósito que hay detrás de esta plataforma. Poder ayudar a las personas que más lo necesitan es una gran responsabilidad. Es un compromiso y una disciplina diaria para lograr los objetivos que te trazas.

Como mujer, ¿cuáles son las causas que quieres impulsar ahora que estás en una plataforma global?

Desde los 14 años trabajo en un hospital con niños que tienen cáncer. Ya llevo 10 años haciendo esto y para mí es una de las causas más importantes. También he trabajado en la conservación de la mariposa monarca, en temas de migración y, en general, lo que más me apasiona es la filantropía. No puedo decirte un solo tema porque muchas cosas mueven mi corazón, como el cuidado de los animales. Yo creo que esta corona es un puente para conectar con realidades, aprender de ellas y aportar lo que se pueda a las personas que tanto lo necesitan.

Fátima Bosch (Fotos: Anylú Hijosa-Peña / Locación: Casa Rosa Polanco y Showroom Diámetro / Make up: Mariana González / Hair stylist: Kariana Martínez para HOT TOOLS LATAM / Total look Adolfo Domínguez, botas Montserrat Messeguer, joyería Swarovski)

Hemos visto que eres una mujer de fe. ¿En algún momento estuviste segura de que ganarías?

Yo creo que nadie está seguro de nada en la vida. Pero sí puedes estar segura de la disciplina, el tiempo, el esfuerzo y el empeño que le pones a las cosas. Yo confío plenamente en Dios, pero también sé que Él permite que pasen o no pasen cosas por una razón, aunque en el momento no lo entendamos. Yo estaba muy concentrada y confiada en que lo estaba dando todo. Entonces, si pasaba, era porque Dios quería que ese camino se abriera para cumplir mi propósito. Y si no pasaba, yo estaba tranquila porque lo di todo y siempre es por un bien mayor.

Eres muy cercana a tu familia. ¿Cuál fue el mejor consejo que recibiste?

He recibido muchos consejos, porque siempre están ahí apoyándome. Pero el que más me resonó fue el de mi mamá: “Sé tú misma”. No importan los estereotipos ni los consejos de cómo funcionan los certámenes, sé fiel a ti misma porque ahí está tu belleza. Aunque había muchas imposiciones sobre cómo comportarte, qué decir, cuándo hablar o callar, siempre seguí mi corazón y lo que yo creía correcto. Creo que por eso hoy estoy aquí.

Muchos dicen que estás rompiendo el molde de las mises. ¿Te percibes así?

Yo me percibo como una mujer real. Nunca he creído en los personajes prefabricados. No me gustaría darle a las niñas el mensaje de que tienen que ser perfectas para ser suficientes. No somos robots. Sí hay reglamentos y protocolos, pero siempre debe existir esta parte de ser tú, de ser natural. Vivimos en una sociedad llena de estereotipos de cómo debe ser una mujer y terminamos siendo copias. No hay un molde: solo tú decides quién eres y qué le das al mundo.

¿Qué parte de tu historia conectó más con el público y el jurado?

Mostrarme real, sin miedo a la crítica. Da miedo ser tú en un mundo que exige perfección. Creo que también mi historia de resiliencia, la coherencia entre lo que hago y lo que digo y mi compromiso con las causas de mi propósito.

¿Cuál fue el momento más retador durante la competencia?

Todos los días había un reto nuevo. Desde arreglarte tú sola —yo en mi vida diaria solo usaba rímel y gloss— hasta aprender pasarela y oratoria. El primer día me pegué mal las pestañas postizas y me pegué la de arriba con la de abajo. Tenía cinco minutos para salir. Pero todos los días era así: un reto nuevo. Me levantaba pensando “un día a la vez”. Es padrísimo porque descubres de lo que eres capaz y sales de tu zona de confort.

¿Todo el tiempo están siendo evaluadas en el certamen?

Todo el tiempo. Desde las cinco de la mañana ven si saludas, cómo hablas, cómo tratas a los demás. No solo evalúan la pasarela. Quieren saber con quién van a trabajar un año entero. Es muy psicológico y emocional.

¿Hiciste amigas, de esas que se quedarán para siempre?

Sí, muchísimas. De las mejores cosas fue la convivencia. Jugábamos, cantábamos, llorábamos, chismeábamos, nos dábamos consejos. Aunque veníamos de culturas distintas, todas luchábamos por un sueño. Fue de lo más bonito.

¿Viviste sororidad real dentro del concurso?

Sí, totalmente. En Miss Universo todas nos ayudábamos. Si alguien no entendía algo, otra la ayudaba, decían 'Te presto, te explico, te apoyo'. Yo lo viví así y fue increíble.

Después de convivir con tantas culturas, ¿qué es lo que más valoras de México?

México es mágico. No solo se visita, se siente. Somos muy unidos, nos mueve el amor y somos fieles a nuestras raíces. Extrañaba ese calor, la comida, el abrazo sin conocerte.

¿Qué te apasiona fuera del mundo de la belleza?

La belleza superficial no me apasiona. Yo creo que la belleza es un conjunto de muchas cosas. Tú puedes ver algo bello, pero te tiene que hacer sentir algo que perdure en tu corazón.

Me gusta leer, pintar, jugar tenis, montar a caballo, meditar, nadar, ir a conciertos de música clásica y ballet. Todo lo que te da paz en un mundo que exige prisa.

Fátima Bosch (Fotos: Anylú Hijosa-Peña / Locación: Casa Rosa Polanco y Showroom Diámetro / Make up: Mariana González / Hair stylist: Kariana Martínez para HOT TOOLS LATAM / Total look Amiri, botines Scalpers, joyería Swarovski.)

¿Qué música escuchas?

Luis Miguel es mi favorito de toda la vida. Amo RBD, Caifanes, Sabrina Carpenter y Rauw Alejandro. Me gusta un poco de todo.