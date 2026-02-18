Shia LaBeouf fue detenido tras pelearse en un bar en Nueva Orleans

La policía fue llamada al popular Barrio Francés de Nueva Orleans hacia las 12:45 de la madrugada, hora local, en respuesta a una denuncia de agresión.

Los investigadores señalaron que LaBeouf, de 39 años, causó un altercado y estaba "mostrándose cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado, y añadieron que un miembro del personal había intentado sacar al actor del lugar.

Shia LaBeouf (Getty Images)

Un comunicado de la policía mencionó que una persona denunció "haber recibido golpes de LaBeouf, quien usó sus puños en varias ocasiones".

Testigos dijeron a la policía que LaBeouf había abandonado la zona pero regresó más tarde y empezó a "actuar de forma aún más agresiva", de acuerdo con informes de prensa.