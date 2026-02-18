Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Shia LaBeouf fue detenido tras pelearse en un bar en Nueva Orleans

Shia LaBeouf fue detenido tras presuntamente agredir a dos personas en un bar de Nueva Orleans. Según la policía, causó un altercado y golpeó a un empleado y a otro hombre.
mié 18 febrero 2026 08:39 AM
"The Phoenician Scheme" Red Carpet - The 78th Annual Cannes Film Festival
Shia Labeouf (Getty Images)

El actor estadounidense Shia LaBeouf fue arrestado y acusado este martes por haber presuntamente agredido a dos personas en Nueva Orleans, según informaron medios locales.

Publicidad

Shia LaBeouf fue detenido tras pelearse en un bar en Nueva Orleans

La policía fue llamada al popular Barrio Francés de Nueva Orleans hacia las 12:45 de la madrugada, hora local, en respuesta a una denuncia de agresión.

Los investigadores señalaron que LaBeouf, de 39 años, causó un altercado y estaba "mostrándose cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado, y añadieron que un miembro del personal había intentado sacar al actor del lugar.

"Slauson Rec" Photocall - The 78th Annual Cannes Film Festival
Shia LaBeouf (Getty Images)

Un comunicado de la policía mencionó que una persona denunció "haber recibido golpes de LaBeouf, quien usó sus puños en varias ocasiones".

Testigos dijeron a la policía que LaBeouf había abandonado la zona pero regresó más tarde y empezó a "actuar de forma aún más agresiva", de acuerdo con informes de prensa.

Publicidad

Los antecedentes de violencia de Shia LaBeouf

Según las informaciones, LaBeouf volvió a golpear a la misma persona y propinó un puñetazo en la nariz a otra.

El actor fue arrestado y acusado de agresión simple, un delito menor, tras ser atendido por heridas en un hospital, según el New York Times.

"The Peanut Butter Falcon" UK Premiere - 63rd BFI London Film Festival
Shia LaBeouf (Getty Images )

El actor de "Transformers" y "Megalópolis" ya había sido acusado anteriormente de violencia.

En diciembre de 2020, una exnovia de LaBeouf, la músico FKA Twigs, presentó una demanda acusándolo de agresión sexual y malos tratos, aunque ambos sellaron un acuerdo extrajudicial.

Publicidad

Tags

Shia LaBeouf

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad