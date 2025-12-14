Miss Universo se va de México y cambia su sede administrativa a Nueva York en medio del caso de Raúl Rocha

Miss Universo se va de México y cambia su sede a Nueva York

La Organización Miss Universo anunció que trasladará de forma inmediata su sede administrativa de la Ciudad de México a Nueva York, donde estuvo ubicada durante décadas. La decisión se da en medio de los procesos legales que enfrentan sus propietarios, Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip.

Dueño de Miss Universo es acusado de robo de combustible y tráfico de drogas y armas. (Hector Vivas/Getty Images)

En un comunicado, la empresa señaló que tras una evaluación concluyó que las condiciones actuales en México no garantizan un entorno estable y seguro para la operación de una organización internacional.

"Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", dice el escrito, firmado por Rocha, presidente y propietario del 50% de la marca.

Miss Universo (Instagram)

El empresario es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular por delitos relacionados con el tráfico de armas y combustible. Como parte de este proceso, autoridades de Hacienda bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.

"La incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global" son algunos de los factores que justifican el traslado de la sede, declara el documento.