Miss Universo se va de México y cambia su sede administrativa a Nueva York en medio del caso de Raúl Rocha

La Organización Miss Universo anunció este domingo que trasladará su sede administrativa de México a Nueva York, ciudad donde operó durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios del certamen: el empresario mexicanoRaúl Rochay la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip.
A través de un comunicado, la compañía informó que la decisión se implementará de manera inmediata y que contempla el retiro de todas sus operaciones administrativas de la Ciudad de México para reubicarlas en Nueva York, sede histórica de la organización.
En un comunicado, la empresa señaló que tras una evaluación concluyó que las condiciones actuales en México no garantizan un entorno estable y seguro para la operación de una organización internacional.
"Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", dice el escrito, firmado por Rocha, presidente y propietario del 50% de la marca.
El empresario es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular por delitos relacionados con el tráfico de armas y combustible. Como parte de este proceso, autoridades de Hacienda bloquearon este mes cuentas bancarias a su nombre.
"La incertidumbre jurídica, la actual situación de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global" son algunos de los factores que justifican el traslado de la sede, declara el documento.
Miss Universo se reestructura en medio de investigaciones
De acuerdo al comunicado, la organización planea trasladar a Nueva York al personal actual que sea posible, además de realizar nuevas contrataciones durante el proceso de transición, el cual también contempla la salida de Mario Búcaro, exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, de su cargo como director ejecutivo.
La empresa subrayó que la relocalización de la sede es una decisión tomada “con firmeza y responsabilidad”, priorizando el futuro a largo plazo de la organización. Asimismo, reiteró su compromiso con la integridad institucional y con la preservación de su legado, que suma 74 años de historia.
A estas circunstancias se suma que Raúl Rocha enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado y acusaciones de haber favorecido a la representante de México, Fátima Bosch, quien resultó ganadora de la edición número 74 del certamen, celebrada el pasado 21 de noviembre en Bangkok.
El origen de los señalamientos por un presunto fraude se atribuye al compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien ha acusado a la Organización Miss Universo (MUO) y ha advertido que podría emprender acciones legales por supuestos delitos como fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales.
A este contexto se suma que, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del 50% de Miss Universo, por un presunto caso de fraude valuado en cerca de un millón de euros. De acuerdo con las autoridades, este proceso no guarda relación con el reciente triunfo de la representante mexicana, Fátima Bosch.
La orden fue girada debido a la incomparecencia de Jakrajutatip en un proceso penal, según confirmó el tribunal de Bangkok South Kwaeng, sin que se ofrecieran mayores detalles sobre el caso.