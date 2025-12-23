Victoria Ruffo anticipa: La verdad sobre su boda con Eugenio Derbez solo se sabrá hasta su muerte
La actriz Victoria Ruffo reveló que su hermana podría escribir un libro póstumo que revelaría los detalles de su boda falsa con el actor y comediante Eugenio Derbez, mismos que ha guardado en secreto por años.
Al ser cuestionada sobre si era consciente de que aquel evento fue un montaje, la actriz respondió: “Totalmente. Me vieron la cara de what, pero eso no lo sabrán nunca, si es verdad o mentira, hasta que me muera”.
Ante la insistente pregunta, la intérprete aseguró que no planea revelar la verdad en vida: “Nunca. No, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba”. Incluso, al mencionarle la posibilidad de plasmarlo en un libro, Ruffo dejó claro que no lo hará en vida: “No. Bueno, quizá el libro sí lo esté escribiendo mi hermana Gabriela, pero saldrá cuando me muera porque si no… no sé qué pueda pasarme”.
El misterio de la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo
Los últimos años ha circulado la versión de que la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ocurrida en los años 90, fue una ceremonia simbólica organizada por Derbez como sorpresa romántica para la actriz.
El actor organizó una fiesta en la que se intercambiaron anillos y se disfrazaron de novios frente a un padre falso, pero no hubo un enlace matrimonial oficial.
Según la versión de Eugenio Derbez, Ruffo y su familia sabían que no se trataba de un matrimonio legal real, sino una fiesta temática divertida. Sin embargo, tras su controvertida separación, la actriz sostuvo que se sintió engañada y traicionada, lo que generó resentimientos profundos, una demanda por daño moral y una larga disputa por la custodia de su hijo José Eduardo, limitando el contacto entre el comediante y el niño durante años. Derbez siempre ha negado el engaño intencional.
Con el fin de acabar con el tema, la actriz añadió a la prensa: “Él ya va a ser 'El innombrable'. Cuando me pregunten, pregunten: '¿Y el innombrable?'. Entonces ya hablaremos. Ahorita le deseamos feliz Navidad".
Por otra parte, la actriz compartió en entrevista para el programa Sale el Sol detalles de un proyecto divertido para redes sociales relacionado con la popular serie Stranger Things: “No sé, no tengo la menor idea de qué fui a hacer. Es una cosa de Stranger Things, que la verdad prometí verla porque no la he visto. Pero me divertí mucho haciéndolo, está muy simpático el asunto. Y más o menos me explicaron de qué se trata esa serie y, sí, me motivaron a verla. Pero pues véanlo, véanlo. Es una cosa para redes, más que nada”.
Finalmente, sobre sus tradiciones navideñas, Ruffo confesó que no es la mejor en la cocina, pero en su casa siempre hay delicias: “No me gusta cocinar porque, la verdad, no tengo muy buen sazón. Cuando lo he hecho nadie se lo come, entonces siento muy feo y mejor no cocino. Pero en mi casa, mi muchacha, que gracias a Dios ya tiene muchos años conmigo, cocina el bacalao y los romeritos”.
Al ser cuestionada sobre si su hijo José Eduardo es especial para la comida, respondió entre risas: “Totalmente. No come nada de verdura, no come nada de fruta. Muy payaso, sí. Por eso está como está. Ay, no es cierto, no es cierto”. Con estas palabras, Victoria Ruffo deja claro que prefiere guardar sus secretos y enfocarse en lo positivo, cerrando el año en paz.