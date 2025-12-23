Victoria Ruffo anticipa: La verdad sobre su boda con Eugenio Derbez solo se sabrá hasta su muerte

Ante la insistente pregunta, la intérprete aseguró que no planea revelar la verdad en vida: “Nunca. No, es mi secreto y me lo voy a llevar a la tumba”. Incluso, al mencionarle la posibilidad de plasmarlo en un libro, Ruffo dejó claro que no lo hará en vida: “No. Bueno, quizá el libro sí lo esté escribiendo mi hermana Gabriela, pero saldrá cuando me muera porque si no… no sé qué pueda pasarme”.

El misterio de la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Los últimos años ha circulado la versión de que la boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ocurrida en los años 90, fue una ceremonia simbólica organizada por Derbez como sorpresa romántica para la actriz.

La boda de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido un misterio por años. (Archivo)

El actor organizó una fiesta en la que se intercambiaron anillos y se disfrazaron de novios frente a un padre falso, pero no hubo un enlace matrimonial oficial.

Según la versión de Eugenio Derbez, Ruffo y su familia sabían que no se trataba de un matrimonio legal real, sino una fiesta temática divertida. Sin embargo, tras su controvertida separación, la actriz sostuvo que se sintió engañada y traicionada, lo que generó resentimientos profundos, una demanda por daño moral y una larga disputa por la custodia de su hijo José Eduardo, limitando el contacto entre el comediante y el niño durante años. Derbez siempre ha negado el engaño intencional.

Con el fin de acabar con el tema, la actriz añadió a la prensa: “Él ya va a ser 'El innombrable'. Cuando me pregunten, pregunten: '¿Y el innombrable?'. Entonces ya hablaremos. Ahorita le deseamos feliz Navidad".

