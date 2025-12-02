Victoria Ruffo se pronuncia sobre la muerte de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez

Victoria Ruffo lamenta la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Victoria Ruffo contó en entrevista para el programa Ventaneando que, aunque nunca tuvo contacto directo con la expareja de Eugenio Derbez, comprende lo difícil que es enfrentar la pérdida de una madre.

Aislinn Derbez y su mamá Gabriela Michel. (Victor Chavez)

“Nunca tuvimos contacto. La verdad, no la conocía, pero bueno, finalmente es una mamá que se va y la falta de una mamá es bien difícil. Es terrible”, expresó.

La protagonista de telenovelas envió un mensaje de solidaridad a Aislinn Derbez, quien atraviesa este momento de duelo. “Aislinn debe estar muy triste y muy consternada, (deseo) que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos”, expresó Ruffo.

Respecto a su hijo José Eduardo Derbez, la actriz señaló que confía en que se mantenga cercano a su hermana en este difícil proceso.

“Yo creo que sí. La verdad, José Eduardo está fuera de México, está trabajando. Entonces, yo me imagino que ya estaba en contacto con su hermana”, agregó la actriz.