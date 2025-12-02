Victoria Ruffo se pronuncia sobre la muerte de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez

A una semana del fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, Victoria Ruffo se pronunció ante el difícil momento por el que atraviesa la media hermana de su hijo José Eduardo.
La reconocida actriz de doblaje mexicana falleció a los 65 años, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en su cuenta de X. A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, la hija mayor de Eugenio Derbez confirmó que su mamá murió a causa de un infarto.
Victoria Ruffo lamenta la muerte de la mamá de Aislinn Derbez
Victoria Ruffo contó en entrevista para el programa Ventaneando que, aunque nunca tuvo contacto directo con la expareja de Eugenio Derbez, comprende lo difícil que es enfrentar la pérdida de una madre.
“Nunca tuvimos contacto. La verdad, no la conocía, pero bueno, finalmente es una mamá que se va y la falta de una mamá es bien difícil. Es terrible”, expresó.
La protagonista de telenovelas envió un mensaje de solidaridad a Aislinn Derbez, quien atraviesa este momento de duelo. “Aislinn debe estar muy triste y muy consternada, (deseo) que se resigne pronto, que encuentre la paz y que su madre siempre va a estar junto a ella en todos los momentos”, expresó Ruffo.
Respecto a su hijo José Eduardo Derbez, la actriz señaló que confía en que se mantenga cercano a su hermana en este difícil proceso.
“Yo creo que sí. La verdad, José Eduardo está fuera de México, está trabajando. Entonces, yo me imagino que ya estaba en contacto con su hermana”, agregó la actriz.
¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?
La actriz de doblaje Gabriela Michel murió a los 65 años el 24 de noviembre. De acuerdo con Aislinn Derbez, su mamá falleció a consecuencia de un infarto.
Tras confirmarse la noticia, la hija de Eugenio Derbez compartió un mensaje en el que pidió respeto y sensibilidad en este momento, al mismo tiempo que agradeció las muestras de cariño que recibió.
“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarme con sensibilidad en este momento tan delicado”, escribió Aislinn.
La actriz Gabriela Michel nació en octubre de 1960 en la Ciudad de México. Desde joven mostró un gran interés por la actuación y la interpretación de voces, lo que la llevó a formarse en técnicas de doblaje y actuación frente a la cámara.
A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje mexicano. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: Reina Clarion en la saga de Tinker Bell y la voz de Samantha Jones en la versión en español de Sex and the City.
Otros trabajos de doblaje incluyen personajes en películas como El diario de la princesa, Los padrinos mágicos y diversas producciones animadas.