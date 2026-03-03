Publicidad

Espectáculos

Quién es Stephanie Cayo: la actriz peruana que habría conquistado el corazón de Alejandro Sanz

Stephanie Cayo ha ganado atención no solo por su trabajo, sino también por su relación sentimental con Alejandro Sanz.
mar 03 marzo 2026 02:40 PM
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz (Instagram)

Stephanie Cayo, la actriz, cantante y modelo peruana, se ha convertido en uno de los nombres más comentados del entretenimiento latino en semanas recientes.

Conocida por su versatilidad frente a las cámaras y su presencia en producciones internacionales, Stephanie Cayo saltó nuevamente a los titulares tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con Alejandro Sanz.

Nacida en Lima, Perú, Stephanie Cayo comenzó su carrera artística desde muy joven, destacándose primero en telenovelas y luego saltando al cine y series de televisión. Su talento le permitió incursionar en diferentes géneros, lo que la llevó a ganar reconocimiento no solo en su país natal, sino también en Estados Unidos y España.

Además de su trayectoria en la actuación, Stephanie Cayo ha incursionado en la música, lanzando material propio. Esta doble faceta, de actriz y cantante, ha consolidado su reputación como una de las figuras culturales más prometedoras de la nueva generación latinoamericana.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

El interés mediático en Stephanie Cayo se intensificó cuando fue fotografiada junto a Alejandro Sanz en varias fechas de la gira del artista por Latinoamérica.

El beso de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en público

El momento más comentado se produjo cuando Alejandro Sanz protagonizó un beso con ella en pleno concierto, un gesto que avivó las especulaciones sobre una relación más allá de la amistad profesional.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un romance, la cercanía pública y la reacción de fans en redes sociales han mantenido la conversación encendida.

Stephanie-Cayo
Stephanie ha sido vista en los últimos conciertos de Alejandro Sanz. (Getty Images)

Por otro lado, su cercanía no es recientes. Alejandro Sanz y Stephanie se conocen desde años, e incluso, el cantante confesó en el pasado que Cayo le gustaba.

Alejandro Sanz

31 Mujeres.jpg

