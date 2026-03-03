Quién es Stephanie Cayo: la actriz peruana que habría conquistado el corazón de Alejandro Sanz

Conocida por su versatilidad frente a las cámaras y su presencia en producciones internacionales, Stephanie Cayo saltó nuevamente a los titulares tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con Alejandro Sanz.

Nacida en Lima, Perú, Stephanie Cayo comenzó su carrera artística desde muy joven, destacándose primero en telenovelas y luego saltando al cine y series de televisión. Su talento le permitió incursionar en diferentes géneros, lo que la llevó a ganar reconocimiento no solo en su país natal, sino también en Estados Unidos y España.

Además de su trayectoria en la actuación, Stephanie Cayo ha incursionado en la música, lanzando material propio. Esta doble faceta, de actriz y cantante, ha consolidado su reputación como una de las figuras culturales más prometedoras de la nueva generación latinoamericana.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

El interés mediático en Stephanie Cayo se intensificó cuando fue fotografiada junto a Alejandro Sanz en varias fechas de la gira del artista por Latinoamérica.

