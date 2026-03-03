Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Reducen la condena Sean ‘Diddy’ Combs por su ingreso a un programa de rehabilitación

Tras incorporarse a un programa de rehabilitación dentro del centro penitenciario, la condena del rapero fue reducida en un mes y medio, lo que le permitió obtener una nueva fecha de liberación anticipada.
mar 03 marzo 2026 12:45 PM
D
'Diddy' recibe una reducción en su condena por su ingreso al programa. (Getty Images)

El caso de Sean ‘P. Diddy’ Combs fue una de las polémicas más comentadas del año pasado por la naturaleza de los crímenes de los que se le acusaba y lo controversial que se volvieron sus fiestas (los llamados freak-offs), que daban lugar a que múltiples actos ilícitos se cometieran.

A pesar de que el rapero se enfrentaba a acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, un juez sentenció a Combs a 4 años y 2 meses de prisión tras ser declarado culpable únicamente por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la condena disminuyó por el ingreso del productor musical a un programa de rehabilitación.

Publicidad

Sean ‘Diddy’ Combs saldrá antes de prisión

De acuerdo con información de Page Six, la fecha de salida de ‘P. Diddy’, que originalmente estaba prevista para el 4 de junio de 2028, se adelantó al 25 de abril de 2028. Esto se debe a que el rapero se inscribió en noviembre a un programa de rehabilitación relacionado con el abuso de drogas, que puede ayudar a reducir la condena de aquellos que lo completen exitosamente.

Un representante del cantante aseguró: “El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, enfocado en su crecimiento y comprometido con un cambio positivo”.

D
'Diddy' saldrá de prisión el 25 de abril de 2028. (Getty Images)

La condena del rapero ya había sido modificada previamente . También en noviembre, la sentencia fue incrementada del 8 de mayo al 4 de junio por incumplir distintas reglas de la Institución Correccional Federal Fort Dix en Nueva Jersey. Algunas de las mencionadas involucraban el consumo de alcohol casero o su participación en una llamada telefónica a tres bandas.

Publicidad

La apelación de

Sean ‘Diddy’ Combs

La reducción de la condena del productor llega al poco tiempo de su proceso de apelación. A finales de diciembre, ‘Diddy’ solicitó a un tribunal de apelaciones que lo liberaran, ya que, de acuerdo con su abogado, vulneraron sus derechos constitucionales al ser sentenciado erróneamente y defiende que la conducta por la que fue condenado no era de naturaleza criminal.

Alexandra Shapiro, otra abogada de su equipo legal, mencionó que su condena era "ilegal, inconstitucional y una perversión de la justicia". También solicitó que en caso de que no se anulara la condena, se le impusiera una sentencia más corta a Combs. No obstante, en febrero, los fiscales se negaron a las solicitudes del rapero y su defensa.

Diddy
La apelación de 'Diddy' fue negada. (Getty Images)

'Diddy' permanece inscrito en el programa de rehabilitación y continúa cumpliendo su condena en Nueva Jersey. Aunque su apelación fue rechazada, el rapero cuenta ahora con una fecha de liberación anticipada, anterior a la establecida inicialmente.

Publicidad

Tags

Sean 'Diddy' Combs

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad