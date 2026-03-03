Reducen la condena Sean ‘Diddy’ Combs por su ingreso a un programa de rehabilitación

El caso de Sean ‘P. Diddy’ Combs fue una de las polémicas más comentadas del año pasado por la naturaleza de los crímenes de los que se le acusaba y lo controversial que se volvieron sus fiestas (los llamados freak-offs), que daban lugar a que múltiples actos ilícitos se cometieran.
A pesar de que el rapero se enfrentaba a acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar, un juez sentenció a Combs a 4 años y 2 meses de prisión tras ser declarado culpable únicamente por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la condena disminuyó por el ingreso del productor musical a un programa de rehabilitación.