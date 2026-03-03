Reducen la condena Sean ‘Diddy’ Combs por su ingreso a un programa de rehabilitación

Sean ‘Diddy’ Combs saldrá antes de prisión

De acuerdo con información de Page Six, la fecha de salida de ‘P. Diddy’, que originalmente estaba prevista para el 4 de junio de 2028, se adelantó al 25 de abril de 2028. Esto se debe a que el rapero se inscribió en noviembre a un programa de rehabilitación relacionado con el abuso de drogas, que puede ayudar a reducir la condena de aquellos que lo completen exitosamente.

Un representante del cantante aseguró: “El Sr. Combs participa activamente en el Programa Residencial para el Abuso de Drogas (RDAP) y se ha tomado en serio su proceso de rehabilitación desde el principio. Está plenamente comprometido con su trabajo, enfocado en su crecimiento y comprometido con un cambio positivo”.

'Diddy' saldrá de prisión el 25 de abril de 2028. (Getty Images)

La condena del rapero ya había sido modificada previamente . También en noviembre, la sentencia fue incrementada del 8 de mayo al 4 de junio por incumplir distintas reglas de la Institución Correccional Federal Fort Dix en Nueva Jersey. Algunas de las mencionadas involucraban el consumo de alcohol casero o su participación en una llamada telefónica a tres bandas.