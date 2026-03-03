Shakira llora de emoción tras su histórico concierto en el Zócalo de la Ciudad de México

Shakira llora de emoción al terminar su concierto en el Zócalo

Shakira no solo hizo cantar, bailar y llorar a miles de personas. También terminó profundamente conmovida durante su histórico concierto del 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.

Shakira (YURI CORTEZ/AFP)

Al cerrar la noche, la artista no pudo contener las lágrimas ante la ovación y el cariño desbordado por sus fans, protagonizando un momento íntimo que quedó grabado en la memoria de sus fans mexicanos.

El momento llegó después del concierto, cuando comenzaron a circular un video del backstage en las que se la ve conmoverse hasta las lágrimas tras despedirse de sus millones de fans, mientras abrazaba a parte de su equipo tras finalizar el show.

"Esto es un sueño... hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa", expresó, generando una reacción inmediata en la gente. “Más que un regalo es un milagro… no han sido meses fáciles”, agregó, visiblemente conmovida por la respuesta del público.