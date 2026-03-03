Shakira llora de emoción tras su histórico concierto en el Zócalo de la Ciudad de México

Shakira vivió una de las noches más importantes de su carrera al presentarse ante más de 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, donde cerró con broche de oro a su gira por Latinoamérica de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
El concierto gratuito en el Zócalo, que se extendió a través de pantallas hasta la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, no solo rompió récords de asistencia, sino que reafirmó el profundo lazo entre la artista colombiana y el público mexicano, que la acompañó en una velada cargada de emoción y euforia colectiva.
Shakira llora de emoción al terminar su concierto en el Zócalo
Shakira no solo hizo cantar, bailar y llorar a miles de personas. También terminó profundamente conmovida durante su histórico concierto del 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México.
Al cerrar la noche, la artista no pudo contener las lágrimas ante la ovación y el cariño desbordado por sus fans, protagonizando un momento íntimo que quedó grabado en la memoria de sus fans mexicanos.
El momento llegó después del concierto, cuando comenzaron a circular un video del backstage en las que se la ve conmoverse hasta las lágrimas tras despedirse de sus millones de fans, mientras abrazaba a parte de su equipo tras finalizar el show.
"Esto es un sueño... hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa", expresó, generando una reacción inmediata en la gente. “Más que un regalo es un milagro… no han sido meses fáciles”, agregó, visiblemente conmovida por la respuesta del público.
Shakira rompe récord con 400 mil asistentes a su concierto en el Zócalo
Shakirahizo historia el domingo 1 de marzo de 2026 al reunir a más de 400 mil personas en el Zócalo durante un concierto gratuito que marcó el cierre de su etapa mexicana en la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La “Loba” regresó al emblemático escenario casi 19 años después de su presentación en 2007, cuando convocó a cerca de 210 mil personas como parte del Fijación Oral Tour.
La plancha principal del Zócalo y calles aledañas como 20 de Noviembre y Pino Suárez, así como los accesos hacia la Alameda Central, lucieron completamente abarrotados. Se instalaron pantallas gigantes para que el público extendido pudiera seguir cada momento del show.
Entre los instantes más emotivos destacaron las interpretaciones de “Antología”, “Estoy Aquí” e “Inevitable”, que fueron coreadas con nostalgia y lágrimas. Shakira agradeció el “amor incomparable” del público mexicano, recordando que previamente había agotado 13 fechas en el Estadio GNP Seguros, sumando más de 800 mil asistentes en la capital.
La noche también incluyó sorpresas, como el debut en vivo de una nueva canción junto a Beéle, un espectacular cierre con fuegos artificiales y un recorrido musical que abarcó todas las etapas de su carrera. Temas como “Te Felicito”, “La Tortura”, “Hips Don’t Lie”, “Ojos Así” y “TQG” hicieron vibrar a una multitud que cantó y bailó sin descanso hasta el último minuto.