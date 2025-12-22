Belinda nos habla de su encuentro con Cazzu, ¿habrá colaboración pronto?

¿Belinda y Cazzu harán canción juntas?

El encuentro público de Belinda y Cazzu tomó relevancia porque meses antes se especuló que podrían colaborar juntas en algún tema con dedicatoria para el también cantante Christian Nodal , con quien ambas tuvieron una relación en el pasado.

En entrevista para Quién, Belinda nos habló de ese encuentro, de la admiración que tiene por la argentina y de la posibilidad de hacer un dueto.

Belinda y Cazzu (Instagram)

Muy sincera, la mexicana con raíces españolas aseguró que no se dio la oportunidad de hablar de una colaboración: "Ni siquiera se dio el momento, más bien nos saludamos con mucho respeto, con admiración y ya".

No obstante, Beli dejó la puerta abierta a hacerlo en el futuro: "No hay que correr, a mí me encantaría si en algún momento de la vida se da y si no también porque es una mujer increíble, la admiro mucho y siempre la respetaré como mujer, pero no se ha hablado de ninguna canción ni nada, solamente nos saludamos".

Semanas antes, Cazzu también fue cuestionada al respecto y coincidió en que no es el mejor momento para hacerlo, pero tampoco se cerró a la posibilidad . La artista argentina explicó que, con la atención mediática puesta en sus vidas personales, resulta complicado pensar en una colaboración profesional en este momento.

Belinda y Cazzu no se cierran a colaborar juntas en el futuro. (Getty Images)

"No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón", expresó la trapera en entrevista para el programa Los40Colombia.