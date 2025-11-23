Cazzu se despide de México y por fin cuenta todo sobre su encuentro con Belinda

Cazzu habla sobre su encuentro con Belinda

Luego de que Cazzu y Belinda se reunieran por primera vez en los Premios MOTY 2025, donde compartieron espacio, tuvieron una breve plática y aprovecharon para tomarse una foto que rápidamente se volvió viral en redes sociales, la cantante argentina contó a los medios cómo vivió su encuentro con la intérprete de 'Amor a primera vista'.

Tras los rumores y las constantes comparaciones entre la argentina y Belinda, especialmente por haber estado vinculadas sentimentalmente con Christian Nodal, Cazzu no se reservó nada y criticó directamente la narrativa mediática que ha intentado enfrentarlas.

"Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y, tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitamos más de lo que vieron. No pasó nada. Ella y yo tenemos mucho más en común que un hombre, más allá de haber compartido a un mismo hombre", comentó.

Belinda y Cazzu (Instagram)

Por otro lado, la ex pareja de Nodal fue cuestionada sobre la posibilidad de una futura colaboración artística con Belinda. Antes de entrar en detalles, la trapera aclaró que ambas recién se estaban conociendo y pidió a los reporteros que respeten el tiempo del proceso:

“Recién nos conocíamos, recién, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”, dijo.