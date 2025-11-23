Cazzu se despide de México y por fin cuenta todo sobre su encuentro con Belinda

Cazzu habló por primera vez sobre su inesperado encuentro con Belinda tras su reciente visita a la Ciudad de México. En una entrevista con los medios, la trapera se sinceró acerca de su relación con la cantante y aclaró las polémicas especulaciones que han girado en torno a su vínculo.
Luego de que Cazzu y Belinda se reunieran por primera vez en los Premios MOTY 2025, donde compartieron espacio, tuvieron una breve plática y aprovecharon para tomarse una foto que rápidamente se volvió viral en redes sociales, la cantante argentina contó a los medios cómo vivió su encuentro con la intérprete de 'Amor a primera vista'.
Tras los rumores y las constantes comparaciones entre la argentina y Belinda, especialmente por haber estado vinculadas sentimentalmente con Christian Nodal, Cazzu no se reservó nada y criticó directamente la narrativa mediática que ha intentado enfrentarlas.
"Es una pelotudez, perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, creo que estamos en un evento y, tal, me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitamos más de lo que vieron. No pasó nada. Ella y yo tenemos mucho más en común que un hombre, más allá de haber compartido a un mismo hombre", comentó.
Por otro lado, la ex pareja de Nodal fue cuestionada sobre la posibilidad de una futura colaboración artística con Belinda. Antes de entrar en detalles, la trapera aclaró que ambas recién se estaban conociendo y pidió a los reporteros que respeten el tiempo del proceso:
“Recién nos conocíamos, recién, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas”, dijo.
Durante la gala de una conocida premiación, celebrada el 20 de noviembre en la Ciudad de México, se dio uno de los momentos más esperados del mundo del entretenimiento: el primer encuentro formal entre Belinda y Cazzu. Según reportes, ambas artistas fueron reconocidas por un famosa revista y su coincidencia en el evento desató inmediatamente atención mediática.
En el recinto, ambas cantantes aprovecharon para tomarse una foto y platicar brevemente. Incluso, circula un video en redes donde se puede ver a Belinda ayudando a Cazzu a acomodar su vestido mientras se dirige a recibir su premio.
Cabe destacar que, antes de la gala, Cazzu había dejado claro que admiraba a Belinda y estaba emocionada por finalmente conocerla. En su llegada a México comentó a la prensa que esperaba poder hablar con ella y que la veía como un ícono de la música.
Cazzu aclara el verdadero estado del conflicto legal con Nodal por su hija Inti
Aprovechando su reciente visita a la Ciudad de México, Cazzu decidió hablar con la prensa y poner fin a los rumores sobre un supuesto litigio legal por la custodia de su hija Inti, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal.
Varias versiones apuntaban a que había obtenido la “custodia total”, pero la artista fue clara: “No, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino, debe ser un proceso largo. En ese tema todo sigue igual, lo que tienen qué saber, lo saben.”
Al ser cuestionada para qué dejó a su hija en lugar seguro y no la llevó en su gira, explicó: “No vengo con Inti porque cuando los viajes son muy cortitos trato de no moverla. Ella tiene sus actividades, va al kínder. Esta vez vengo rápido y me voy rápido.”
Además, enfatizó que, pese a la especulación mediática, no existe una batalla legal activa con Nodal: no ha iniciado ningún proceso judicial para obtener la custodia de manera exclusiva. “Todo sigue igual”, dijo.