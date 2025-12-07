Cazzu cierra la puerta a una colaboración con Belinda y explica por qué

Cazzu cierra la puerta a una colaboración con Belinda

La propia Belinda compartió en sus redes sociales un video del encuentro, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible colaboración musical entre ambas. Sin embargo, la llamada “Nena Trampa” fue contundente al aclarar que, por ahora, no existe ningún plan en ese sentido.

Belinda y Cazzu (Instagram)

Durante una reciente entrevista con Los40Colombia, donde Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, promocionaba su gira Latinaje, la cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con intérprete de “Bella Traición”.

La artista argentina explicó que, con toda la atención mediática puesta en sus vidas personales, resulta complicado pensar en una colaboración profesional en este momento.

Para Cazzu, el que el público siga enfocándose en la relación que ambas tuvieron con Christian Nodal termina opacando su trabajo artístico y el de Belinda.

"No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón", expresó la trapera.