Cazzu cierra la puerta a una colaboración con Belinda y explica por qué

Hace unas semanas, Belinda y Cazzu coincidieron por primera vez en un evento de gala organizado por una revista.
El encuentro, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se produjo después de meses de especulación sobre una posible colaboración entre ambas artistas.
Publicidad
Cazzu cierra la puerta a una colaboración con Belinda
La propia Belindacompartió en sus redes sociales un video del encuentro, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible colaboración musical entre ambas. Sin embargo, la llamada “Nena Trampa” fue contundente al aclarar que, por ahora, no existe ningún plan en ese sentido.
Durante una reciente entrevista con Los40Colombia, donde Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli, promocionaba su gira Latinaje, la cantante fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con intérprete de “Bella Traición”.
La artista argentina explicó que, con toda la atención mediática puesta en sus vidas personales, resulta complicado pensar en una colaboración profesional en este momento.
Para Cazzu, el que el público siga enfocándose en la relación que ambas tuvieron con Christian Nodal termina opacando su trabajo artístico y el de Belinda.
"No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que, si en algún momento existe la posibilidad, todo el contexto de mier** que nos rodea y nos relaciona, que a mí me frustra bastante, no existiera. Ella, yo y todas las chicas involucradas en el clóset tenemos muchas más cosas en común que un chabón", expresó la trapera.
Publicidad
Cazzu no descarta cantar con Belinda en el futuro
Además, Cazzuseñaló que, si el contexto mediático fuera distinto, estaría abierta a colaborar con Belinda, recalcando que, como artistas, comparten mucho más en lo musical que en lo personal.
La trapera reconoció que, por ahora, cualquier colaboración solo avivaría el morbo y la curiosidad del público, algo que asegura, no sería favorable para ninguna de las dos.
A pesar de descartar una colaboración por el momento, Cazzu no escatimó en elogios hacia Belinda. Destacó su talento, su capacidad de adaptación y la forma en que ha seguido creciendo pese a los cambios en la industria. “Ella representó un momento importante de mi adolescencia, cuando apareció con su música. Es admirable”, señaló la cantante.
También aclaró que, aunque la respeta como artista, no tiene una relación cercana con la cantante de “Cactus”.