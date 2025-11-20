¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el hermano guapo y político de Fátima Bosch?

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el guapo hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch Fernández nació el 25 de diciembre de 1996 en Villahermosa, Tabasco. Es hijo de Bernardo Bosch Hernández, una figura reconocida en el sector energético, y de Vanessa Fernández Balboa, y tiene una hermana, Fátima Bosch.

Bosch completó su educación básica y media en el Instituto Oxford e Instituto Cumbres, con una breve estancia en la St. Johnsbury Academy. Posteriormente, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y, en mayo del año pasado, obtuvo una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University.

Bernardo Bosch obtuvo una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University. (Instagram)

El día de su graduación, Bernardo compartió una foto del momento y agradeció a sus papás por el apoyo que le han brindado: "A mis padres: no hay palabras para agradecerles por creer siempre en mí y por su apoyo constante. Cada desafío que enfrenté fue más fácil sabiendo que tenía su respaldo. Este logro es tanto suyo como mío".

Bernardo Bosch y su gran pasión por la política

Más allá de su formación, Bernardo Bosch también se ha involucrado en la política local de Tabasco: ha trabajado como asesor legislativo en el Senado, colaborando con la senadora Verónica Camino, de Yucatán.

Su pasión por la política lo ha llevado a participar en campañas locales y a involucrarse activamente con la Juventud de la Cuarta Transformación.

Bernardo Bosch es el hermano mayor de Fátima Bosch. (Instagram)

En junio de este año, el político recibió el reconocimiento como Ingeniero Destacado 2025, otorgado por cámaras y colegios de ingenieros que cada año distinguen a los profesionales de la ingeniería en Tabasco.

Bernardo Bosch (Instagram)

En el terreno empresarial, Bernardo da seguimiento al negocio familiar, especialmente en la ganadería Brahman, una tradición arraigada en su familia.

Desde 2024, Bernardo escribe como columnista en SM Noticias, donde habla sobre actualidad, política y retos sociales.

Además, en Instagram reúne más de 60 mil seguidores, a quienes ha hecho testigos de sus viajes, hobbies y su día a día como político y empresario.