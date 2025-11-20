¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el hermano guapo y político de Fátima Bosch?

A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2025, con Fátima Bosch como la mexicana favorita (que se ha robado nuestros corazones) para llevarse la corona, ha surgido un protagonista inesperado: su hermano mayor, Bernardo Bosch Fernández.
Más allá de su atractivo físico, Bernardo ha llamado la atención por su destacada trayectoria en la política y el trabajo altruista, convirtiéndose en un personaje que acompaña con orgullo a su hermana en este momento crucial.
Publicidad
¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el guapo hermano de Fátima Bosch?
Bernardo Bosch Fernández nació el 25 de diciembre de 1996 en Villahermosa, Tabasco. Es hijo de Bernardo Bosch Hernández, una figura reconocida en el sector energético, y de Vanessa Fernández Balboa, y tiene una hermana, Fátima Bosch.
Bosch completó su educación básica y media en el Instituto Oxford e Instituto Cumbres, con una breve estancia en la St. Johnsbury Academy. Posteriormente, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y, en mayo del año pasado, obtuvo una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University.
El día de su graduación, Bernardo compartió una foto del momento y agradeció a sus papás por el apoyo que le han brindado: "A mis padres: no hay palabras para agradecerles por creer siempre en mí y por su apoyo constante. Cada desafío que enfrenté fue más fácil sabiendo que tenía su respaldo. Este logro es tanto suyo como mío".
Bernardo Bosch y su gran pasión por la política
Más allá de su formación, Bernardo Bosch también se ha involucrado en la política local de Tabasco: ha trabajado como asesor legislativo en el Senado, colaborando con la senadora Verónica Camino, de Yucatán.
Su pasión por la política lo ha llevado a participar en campañas locales y a involucrarse activamente con la Juventud de la Cuarta Transformación.
En junio de este año, el político recibió el reconocimiento como Ingeniero Destacado 2025, otorgado por cámaras y colegios de ingenieros que cada año distinguen a los profesionales de la ingeniería en Tabasco.
En el terreno empresarial, Bernardo da seguimiento al negocio familiar, especialmente en la ganadería Brahman, una tradición arraigada en su familia.
Desde 2024, Bernardo escribe como columnista en SM Noticias, donde habla sobre actualidad, política y retos sociales.
Además, en Instagram reúne más de 60 mil seguidores, a quienes ha hecho testigos de sus viajes, hobbies y su día a día como político y empresario.
Publicidad
¿Quiénes son los papás de Fátima Bosch?
El papá de Fátima Bosch, Bernardo Bosch Hernández, es un ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana con una trayectoria de casi tres décadas en Pemex.
Actualmente trabaja como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción, y a lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave en la empresa, como gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo, así como líder de responsabilidad social.
De hecho, fue protagonista en la creación del programa PACMA, destinado a fortalecer la relación de Pemex con las comunidades y promover el cuidado ambiental.
Por su parte, su mamá, Vanessa Fernández Balboa, ha sido un pilar fundamental en su familia. Aunque mantiene un perfil más discreto, se le reconoce por su participación en actividades sociales y culturales en Tabasco, lo cual ha influido en la formación de valores de Fátima.