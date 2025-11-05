Fátima Bosch reaparece con importante mensaje tras polémica en Tailandia

¿Qué pasó entre Fátima Bosch reaparece tras polémica con el director de Miss Universo Tailandia?

El incidente ocurrió durante un evento previo al certamen, cuando Nawat Itsaragrisil , presidente de Miss Universo Tailandia, reprendió públicamente a Fátima Bosch por presuntamente no participar en una dinámica organizada por la producción.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, el directivo le ordenó “guardar silencio” y la llamó “tonta”, antes de pedir que fuera retirada del lugar. El momento generó incomodidad entre las concursantes, y algunas incluso abandonaron el salón en señal de solidaridad con la mexicana.

El hecho provocó indignación mundial y obligó a la Miss Universe Organization (MUO) a pronunciarse oficialmente, asegurando que investigaría el incidente y reiterando su compromiso con el respeto y la dignidad de todas las participantes, además de anunciar que Itsaragrisil fue revocado de sus actividades luego de los comentarios ofensivos que hizo en contra de la representante mexicana.

En respuesta, el director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, rompió en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025. Visiblemente afectado, el empresario dirigió unas palabras a las participantes y asistentes: “Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, declaró.

Con la voz entrecortada ofreció una disculpa: “Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes”, agregó.



Esta no es la primera vez que la participación de Bosch genera debate. Desde su coronación como Miss Universo México 2025, representando al estado de Tabasco, enfrentó un ambiente tenso, ya que solo cuatro de las 31 concursantes la felicitaron tras su triunfo. En su momento, la joven lamentó la falta de apoyo entre sus compañeras y señaló que la “sororidad verdadera” debe practicarse más allá del escenario.