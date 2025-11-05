Fátima Bosch reaparece con importante mensaje tras polémica en Tailandia

Después de la fuerte polémica ocurrida durante las actividades preliminares del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia, la representante mexicanaFátima Boschreapareció en redes sociales con tres publicaciones que reflejan su orgullo nacional y su determinación de seguir adelante, a pesar de la controversia que la colocó en el centro de la atención internacional.
La reina de belleza de 25 años originaria de Tabasco compartió mensajes de fortaleza, identidad y resiliencia, acompañados de imágenes de su participación en el certamen que se llevará a cabo en la Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia el próximo 21 de noviembre.
Fátima Bosch reaparece tras polémica con el director de Miss Universo Tailandia
Esta mañana, a través de su cuenta de Instagram, Fátima Bosch compartió varias publicaciones con mensajes motivadores e inspiradores, en los que expresó su orgullo por México y su felicidad de representar al país en Miss Universo.
En las imágenes, la modelo tabasqueña aparece luciendo con orgullo su banda de México, un elegante vestido azul entallado y el pelo suelto. Se muestra elegante, sonriente y segura. En uno de los videos se le escucha decir con confianza: “Fátima Bosch Hernández, México”, además del texto: “México te llevo en el corazón.”
En la primera publicación, Fátima escribió: “Así se siente México…”, junto a varias fotografías en las que se le ve luciendo con orgullo la banda de su país. En una segunda publicación agregó: “Los mexicanos no nos rendimos, porque rendirse nunca ha sido parte de nuestra historia”.
Estas publicaciones fueron interpretadas por sus seguidores como una respuesta elegante y simbólica a la polémica que la envuelve desde hace días.
¿Qué pasó entre Fátima Bosch reaparece tras polémica con el director de Miss Universo Tailandia?
El incidente ocurrió durante un evento previo al certamen, cuando Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia, reprendió públicamente aFátima Bosch por presuntamente no participar en una dinámica organizada por la producción.
De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, el directivo le ordenó “guardar silencio” y la llamó “tonta”, antes de pedir que fuera retirada del lugar. El momento generó incomodidad entre las concursantes, y algunas incluso abandonaron el salón en señal de solidaridad con la mexicana.
El hecho provocó indignación mundial y obligó a la Miss Universe Organization (MUO) a pronunciarse oficialmente, asegurando que investigaría el incidente y reiterando su compromiso con el respeto y la dignidad de todas las participantes, además de anunciar que Itsaragrisil fue revocado de sus actividades luego de los comentarios ofensivos que hizo en contra de la representante mexicana.
En respuesta, el director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, rompió en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universo 2025. Visiblemente afectado, el empresario dirigió unas palabras a las participantes y asistentes: “Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, declaró.
Con la voz entrecortada ofreció una disculpa: “Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes”, agregó.
▶🔵 El presidente de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ofreció una disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida del certamen Miss Universe 2025.
Entre lágrimas, asumió su responsabilidad por la polémica con Fátima Bosch, aunque en redes sociales muchos… pic.twitter.com/GO0DqrbHaW
Esta no es la primera vez que la participación de Bosch genera debate. Desde su coronación como Miss Universo México 2025, representando al estado de Tabasco, enfrentó un ambiente tenso, ya que solo cuatro de las 31 concursantes la felicitaron tras su triunfo. En su momento, la joven lamentó la falta de apoyo entre sus compañeras y señaló que la “sororidad verdadera” debe practicarse más allá del escenario.