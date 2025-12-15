Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Quiénes son los hijos de Rob Reiner y por qué uno está acusado de asesinar a sus padres

Conoce a Jake, Nick, Romy y Tracy, los cuatro hijos de los fallecidos Rob Reiner y Michele Singer.
lun 15 diciembre 2025 05:57 PM
ellos-son-los-hijos-de-rob-reiner.jpg
Ellos son los hijos de Rob Reiner. (X)

La muerte del director de cine Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, ha causado conmoción en el mundo del entretenimiento. Ambos fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre en su casa de Brentwood, Los Ángeles, y las autoridades investigan el caso como un posible homicidio.

El impacto de la noticia también despertó interés público por conocer más sobre la familia del cineasta, en especial sobre sus hijos y su vida personal.

Publicidad

Quiénes son los hijos de Rob Reiner y por qué uno está acusado de asesinar a sus padres

Rob Reiner, reconocido tanto por su carrera como actor y por su labor como director de películas clásicas como Stand By Me, When Harry Met Sally… y A Few Good Men, se caó en 1989 con Michele Singer, fotógrafa y colaboradora en varios de sus proyectos.

Juntos tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy, que formaron el núcleo central de su vida familiar durante años. Además, Reiner es papá de Tracy Reiner, a quien adoptó durante su primer matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall.

Premiere Of Warner Bros. Pictures' "Rumor Has It" - Arrivals
Rob Reiner junto a sus hijos y esposa (Kevin Winter/Getty Images)

El mayor de los hijos de Reiner y Singer, Jake Reiner, ha llevado una vida relativamente privada, incursionando en roles detrás de cámaras y vinculado al mundo del entretenimiento y el deporte.

rob-reiner-quienes-son-sus-hijos.jpg
Ellos son los hijos de Rob Reiner. (EFE)

Por su parte, Nick Reiner, de 32 años, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia.

Ingresó a rehabilitación por primera vez alrededor de los 15 años y ha enfrentado múltiples tratamientos a lo largo de los años, experiencias que incluso inspiraron el guion de la película "Being Charlie", dirigida por su padre y coescrita por él mismo, basada parcialmente en su vida y en sus dificultades para superar sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

Teen Vogue's Back-to-School Saturday Kick-off Event At The Grove
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia. (Michael Buckner/Getty Images for Teen Vogue)

La hija menor, Romy Reiner, ha preferido mantener un perfil más discreto, aunque en ocasiones compartía momentos especiales de la vida familiar en redes sociales.

2019 TCM Classic Film Festival Opening Night Gala And 30th Anniversary Screening Of "When Harry Met Sally" - Arrivals
Rob Reiner junto a su esposa e hija. (Joe Scarnici/Getty Images)

Publicidad

La inesperada muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer

El aclamado cineasta y actor Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados sin vida el domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

Los servicios de emergencia respondieron a un llamado alrededor de las 3:30 p.m. y al entrar en la vivienda hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer con heridas consistentes con arma blanca, según fuentes policiales.

SNL50: The Homecoming Concert At Radio City Music Hall Red Carpet Arrivals
Rob Reiner y Michele Singer Reiner. (Getty Images)

La investigación fue catalogada como un aparente homicidio, y en un giro dramático, las autoridades detuvieron a Nick Reiner, uno de los hijos de la pareja, como principal sospechoso del crimen.

Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, había forjado una carrera notable tanto delante como detrás de cámara durante más de cinco décadas.

Se destacó primeramente como actor, especialmente por su papel de Michael “Meathead” Stivic en la comedia de televisión All in the Family, y más tarde como director de clásicos del cine como This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally… y A Few Good Men.

FILES-US-ENTERTAINMENT-REINER-OBIT
Rob Reiner (AFP)

Su esposa, Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora, también fue una figura importante en su vida personal y profesional. La pareja se conoció durante la producción de When Harry Met Sally…, se casó en 1989 y tuvieron juntos tres hijos.

La noticia de sus muertes y la detención de su hijo ha generado una enorme repercusión mediática y un profundo impacto en familiares, colegas y fans.

Autoridades del Departamento de Policía de Los Ángeles continúan con las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del fatal suceso, mientras allegados han solicitado respeto y privacidad en medio del dolor por la pérdida de dos figuras queridas de la industria cinematográfica.

Además lee:

Nic-Reiner-Rob-reiner.jpg
Espectáculos

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso tras la muerte de sus padres

Detienen a Nick Reiner, hijo del cineasta Rob Reiner, como sospechoso tras el hallazgo de sus padres muertos

En un giro dramático de la investigación sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, la policía arrestó a Nick Reiner, de 32 años y hijo mediano de la pareja, como principal sospechoso del asesinato de sus padres.

Las autoridades han establecido una fianza de aproximadamente 4 millones de dólares para su liberación, aunque permanece bajo custodia mientras se siguen recabando evidencias y se avanza en el proceso judicial.

"Tenemos a nuestra división de robos y homicidios manejando la investigación. Trabajaron toda la noche en este caso y pudieron detener a Nick Reiner, sospechoso en este caso", dijo el jefe de la LAPD, Jim McDonnell.

"Posteriormente, fue acusado de asesinato y se encuentra detenido con una fianza", agregó McDonnell.

Publicidad

Tags

Celebridades

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad