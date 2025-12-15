Quiénes son los hijos de Rob Reiner y por qué uno está acusado de asesinar a sus padres

Rob Reiner, reconocido tanto por su carrera como actor y por su labor como director de películas clásicas como Stand By Me, When Harry Met Sally… y A Few Good Men, se caó en 1989 con Michele Singer, fotógrafa y colaboradora en varios de sus proyectos.

Juntos tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy, que formaron el núcleo central de su vida familiar durante años. Además, Reiner es papá de Tracy Reiner, a quien adoptó durante su primer matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall.

Rob Reiner junto a sus hijos y esposa (Kevin Winter/Getty Images)

El mayor de los hijos de Reiner y Singer, Jake Reiner, ha llevado una vida relativamente privada, incursionando en roles detrás de cámaras y vinculado al mundo del entretenimiento y el deporte.

Ellos son los hijos de Rob Reiner. (EFE)

Por su parte, Nick Reiner, de 32 años, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia.

Ingresó a rehabilitación por primera vez alrededor de los 15 años y ha enfrentado múltiples tratamientos a lo largo de los años, experiencias que incluso inspiraron el guion de la película "Being Charlie", dirigida por su padre y coescrita por él mismo, basada parcialmente en su vida y en sus dificultades para superar sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia. (Michael Buckner/Getty Images for Teen Vogue)

La hija menor, Romy Reiner, ha preferido mantener un perfil más discreto, aunque en ocasiones compartía momentos especiales de la vida familiar en redes sociales.