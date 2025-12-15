Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso tras la muerte de sus padres

Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, fue detenido este lunes en relación con la muerte de sus padres, ocurrida la noche del domingo en su casa en el barrio de Brentwood, al oeste de Los Ángeles.
Horas después, la policía detuvo a Nick Reiner de 32 años, hijo de la pareja. Fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio. Su fianza se fijó en 4 millones de dólares.
La investigación de la Policía de Los Ángeles trata los hechos como un homicidio aparente. Nick Reiner había enfrentado en el pasado problemas severos de adicción a las drogas, con múltiples estancias en rehabilitación y periodos de indigencia durante su adolescencia y juventud, hechos que la familia había abordado públicamente en entrevistas y en un proyecto cinematográfico semi-autobiográfico.
La noticia ha causado conmoción en la industria del cine. Rob Reiner, director de clásicos como When Harry Met Sally, The Princess Bride, Stand by Me y This Is Spinal Tap, era una figura icónica.
Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora, colaboraba en varios de sus proyectos.Figuras del cine y la política han expresado condolencias y destacado el legado de la pareja en el entretenimiento y el activismo social.
Los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años y Michele Reiner, de 68 años, fueron encontrados acuchillados en su hogar la tarde del domingo. La policía abrió una investigación por asesinato, mientras los detectives continúan trabajando en la escena del crimen.
Durante una rueda de prensa el mismo domingo por la noche, los oficiales indicaron que no había sospechosos bajo custodia en ese momento y que la investigación seguía en curso.
La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan más detalles sobre el caso.