Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso tras la muerte de sus padres

Nick Reiner detenido tras la muerte de sus padres Rob y Michele Reiner

Horas después, la policía detuvo a Nick Reiner de 32 años, hijo de la pareja. Fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio. Su fianza se fijó en 4 millones de dólares.

La investigación de la Policía de Los Ángeles trata los hechos como un homicidio aparente. Nick Reiner había enfrentado en el pasado problemas severos de adicción a las drogas, con múltiples estancias en rehabilitación y periodos de indigencia durante su adolescencia y juventud, hechos que la familia había abordado públicamente en entrevistas y en un proyecto cinematográfico semi-autobiográfico.

La noticia ha causado conmoción en la industria del cine. Rob Reiner, director de clásicos como When Harry Met Sally, The Princess Bride, Stand by Me y This Is Spinal Tap, era una figura icónica.

Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora, colaboraba en varios de sus proyectos.Figuras del cine y la política han expresado condolencias y destacado el legado de la pareja en el entretenimiento y el activismo social.