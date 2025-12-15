Publicidad

Espectáculos

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, detenido como principal sospechoso tras la muerte de sus padres

Nick Reiner fue arrestado por la policía tras la trágica muerte de Rob y Michele Reiner.
lun 15 diciembre 2025 10:50 AM
Nic-Reiner-Rob-reiner.jpg
Nick Reiner y Rob Reiner (Getty Images)
Nick Reiner detenido tras la muerte de sus padres Rob y Michele Reiner

Horas después, la policía detuvo a Nick Reiner de 32 años, hijo de la pareja. Fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio. Su fianza se fijó en 4 millones de dólares.

La investigación de la Policía de Los Ángeles trata los hechos como un homicidio aparente. Nick Reiner había enfrentado en el pasado problemas severos de adicción a las drogas, con múltiples estancias en rehabilitación y periodos de indigencia durante su adolescencia y juventud, hechos que la familia había abordado públicamente en entrevistas y en un proyecto cinematográfico semi-autobiográfico.

SNL50: The Homecoming Concert At Radio City Music Hall Red Carpet Arrivals
Rob Reiner y Michele Singer Reiner. (Getty Images)

La noticia ha causado conmoción en la industria del cine. Rob Reiner, director de clásicos como When Harry Met Sally, The Princess Bride, Stand by Me y This Is Spinal Tap, era una figura icónica.

Michele Singer Reiner, fotógrafa y productora, colaboraba en varios de sus proyectos.Figuras del cine y la política han expresado condolencias y destacado el legado de la pareja en el entretenimiento y el activismo social.

La inesperada muerte de Rob Reiner, y su esposa, conmovió a Hollywood

Los cuerpos de Rob Reiner, de 78 años y Michele Reiner, de 68 años, fueron encontrados acuchillados en su hogar la tarde del domingo. La policía abrió una investigación por asesinato, mientras los detectives continúan trabajando en la escena del crimen.

Rob-Reiner-michele-reiner.jpg
Rob Reiner y su esposa (Getty Images)

Durante una rueda de prensa el mismo domingo por la noche, los oficiales indicaron que no había sospechosos bajo custodia en ese momento y que la investigación seguía en curso.

La investigación sigue abierta y se espera que en los próximos días las autoridades ofrezcan más detalles sobre el caso.

