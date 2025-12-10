Aislinn Derbez reaparece y revela el "torbellino" emocional que ha vivido tras la muerte de su mamá

A través de sus redes sociales, Aislinn Derbez confesó que además del duelo que ha vivido en las últimas semanas tras la pérdida de su mamá, Gabriela Michel, también ha lidiado con una mudanza complicada, una cirugía que había pospuesto por miedo, y los retos cotidianos del trabajo y familia en un lapso muy corto.

Aislinn Derbez y su mamá, Gabriela Michel (Getty Images)

A pesar de los momentos difíciles, la hija de Eugenio Derbez aseguró sentirse “más en paz que nunca” gracias al apoyo de su “tribu” (su familia, amigos y quienes la han acompañado) y envió un mensaje a quienes atraviesan procesos similares: no vivir esos momentos solos.

"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... No lo puedo ni creer... Un huracán de locura, renovación y sanación pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón, la tribu que cultivamos lo es todo", escribió en sus historias de Instagram.

Aislinn Derbez reaparece tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel. (Instagram)

Ante las constantes preguntas de sus seguidores sobre su estado emocional, la actriz decidió explicó cómo la ha pasado:

“A los que me preguntan si estoy bien… se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo”, escribió la actriz. “Una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de IMDC, una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo) pero que ya no podía postergar más, temas de trabajo… entre muchas otras cosas. Todo en menos de un mes. Un torbellino de esos que duelen, pero que hacen crecer de manera exponencial”, señaló.

Aislinn Derbez (GettyImages)

Aislinn también destacó el papel fundamental de las personas que la rodean en este proceso tan intenso. “Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y las herramientas que me sostienen. Por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solos”.