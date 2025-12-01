La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez , desató una ola de críticas hacia Eugenio Derbez por la aparente lentitud de su reacción pública. Sin embargo, en medio del debate, Regina Blandón salió en defensa del actor, en donde pidió prudencia y respeto en este difícil momento.
Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez de críticas por su reacción ante muerte de la mamá de Aislinn Derbez
Tras el sensible fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y ex pareja de Eugenio Derbez, el actor fue duramente criticado por mostrarse "indiferente" y reaccionar poco después de que se anunciara la noticia de su muerte.
En este contexto, durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Regina Blandón defendió a Derbez, señalando que cada quien vive su dolor en privado y que juzgar cómo alguien enfrenta una pérdida "es de muy mal gusto".
“Yo digo que cada quien se ocupe de su vida, que es un tema sensible, que hay una muerte de una persona y que estén especulando y hablando cosas que no les corresponden, que se vayan a la mi*rda. Disculpen ustedes la palabra, pero es la muerte de alguien y deberían guardar respeto por eso”, dijo.
¡Sale a su defensa! 💥 Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, pues cree que cada quién debe de preocuparse por su vida. 😳#VLAFinDeSemana, sábado y domingo, 9:00 a.m.
👉🏼 Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o 📲💻 pic.twitter.com/UrYp8lvQnf
Asimismo, la actriz dijo que el apoyo de Eugenio Derbez hacia su hija es incondicional y no necesita hacerse público.
“Cada quien tiene sus relaciones, cómo las maneja y etcétera. Y... Eugenio y Aislinn se quieren con el alma, entonces ya con eso. Me parece de muy mal gusto, la verdad. O sea, que tenemos que ser más sensibles todos, o sea, en todos lados”, finalizó.
Eugenio Derbez y la polémica por su reacción tras la muerte de Gabriela Michel
La polémica surgió cuando Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo asistieron a la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales apenas horas después de que se confirmara la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.
Durante su paso por la alfombra roja, el actor fue cuestionado sobre el deceso de la mamá de Aislinn Derbez, sin embargo, aunque Derbez aseguró estar enterado, señaló que no tenía detalles sobre la triste noticia y que todavía no había hablado con Aislinn: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”.
“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, agregó.
Su presencia "sonriente" generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusaron de mostrarse "frío" e "indiferente" en un momento de duelo.
Horas más tarde, el actor utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a su hija como muestra de apoyo tras la pérdida: “Siempre contigo. Te amo, Aislinn”, escribió.