Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez de críticas por su reacción ante muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez tras críticas por su reacción a la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Tras el sensible fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y ex pareja de Eugenio Derbez, el actor fue duramente criticado por mostrarse "indiferente" y reaccionar poco después de que se anunciara la noticia de su muerte.

En este contexto, durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Regina Blandón defendió a Derbez, señalando que cada quien vive su dolor en privado y que juzgar cómo alguien enfrenta una pérdida "es de muy mal gusto".

“Yo digo que cada quien se ocupe de su vida, que es un tema sensible, que hay una muerte de una persona y que estén especulando y hablando cosas que no les corresponden, que se vayan a la mi*rda. Disculpen ustedes la palabra, pero es la muerte de alguien y deberían guardar respeto por eso”, dijo.

Asimismo, la actriz dijo que el apoyo de Eugenio Derbez hacia su hija es incondicional y no necesita hacerse público.

“Cada quien tiene sus relaciones, cómo las maneja y etcétera. Y... Eugenio y Aislinn se quieren con el alma, entonces ya con eso. Me parece de muy mal gusto, la verdad. O sea, que tenemos que ser más sensibles todos, o sea, en todos lados”, finalizó.