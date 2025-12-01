Publicidad

Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez de críticas por su reacción ante muerte de la mamá de Aislinn Derbez

La actriz pidió respeto al duelo privado y cuestionó la presión mediática sobre cómo deben actuar las figuras públicas.
lun 01 diciembre 2025 03:47 PM
Regina Blandón, Eugenio Derbez y Aislinn Derbez
Regina Blandón defiende a Eugenio Derbez tras críticas por su reacción a la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

Tras el sensible fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y ex pareja de Eugenio Derbez, el actor fue duramente criticado por mostrarse "indiferente" y reaccionar poco después de que se anunciara la noticia de su muerte.

En este contexto, durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Regina Blandón defendió a Derbez, señalando que cada quien vive su dolor en privado y que juzgar cómo alguien enfrenta una pérdida "es de muy mal gusto".

“Yo digo que cada quien se ocupe de su vida, que es un tema sensible, que hay una muerte de una persona y que estén especulando y hablando cosas que no les corresponden, que se vayan a la mi*rda. Disculpen ustedes la palabra, pero es la muerte de alguien y deberían guardar respeto por eso”, dijo.

Asimismo, la actriz dijo que el apoyo de Eugenio Derbez hacia su hija es incondicional y no necesita hacerse público.

“Cada quien tiene sus relaciones, cómo las maneja y etcétera. Y... Eugenio y Aislinn se quieren con el alma, entonces ya con eso. Me parece de muy mal gusto, la verdad. O sea, que tenemos que ser más sensibles todos, o sea, en todos lados”, finalizó.

Aislinn y Eugenio Derbez
Aislinn y Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y la polémica por su reacción tras la muerte de Gabriela Michel

La polémica surgió cuando Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo asistieron a la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales apenas horas después de que se confirmara la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en los premios Emmy Internacionales.
Durante su paso por la alfombra roja, el actor fue cuestionado sobre el deceso de la mamá de Aislinn Derbez, sin embargo, aunque Derbez aseguró estar enterado, señaló que no tenía detalles sobre la triste noticia y que todavía no había hablado con Aislinn: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”.

“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, agregó.

Aislinn y Eugenio Derbez

Su presencia "sonriente" generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios lo acusaron de mostrarse "frío" e "indiferente" en un momento de duelo.

Horas más tarde, el actor utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a su hija como muestra de apoyo tras la pérdida: “Siempre contigo. Te amo, Aislinn”, escribió.

