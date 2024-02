Bad Bunny se une a una famosa app de citas

PETA contra Bad Bunny por usar un caballo para su tour

Bad Bunny llegó montado a caballo a uno de sus conciertos, vestido con un conjunto de mezclilla color azul, unos tenis color blanco y cubierto de la cara con un pasamontañas. Sin embargo, esta acción no le pareció a PETA, una de las más grandes defensoras de los derechos de los animales descalificó al acto.

Bad Bunny (Getty Images)

El personal por el trato ético de los animales o por sus siglas en inglés PETA, dijo que utilizar al caballo en uno de sus conciertos no fue lo más adecuado por lo que se lanzó contra el reguetonero. Las razones por las que PETA dijo que no estuvo bien lo que hizo el cante, fue debido a que los caballos son animales asustadizos que no tiene que estar cerca del ruido fuerte que provoca un concierto y mucho menos cerca de la multitud.

“No estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿por qué pensaste que era una buena idea exponer a un caballo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar ahí”, dijo PETA en su cuenta de Instagram.

La organización hizo un llamado a los demás artistas a no utilizar animales en sus shows o conciertos.“Por favor, no incluyan animales en sus espectáculos. Quieren vivir en paz y no ser usados para su espectáculo”.