'Fiesta de México', la histórica celebración tras el sorteo mundialista en Washington D.C.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistieron al Kennedy Center for the Performing Arts, donde se realizó el sorteo final del torneo.
Así se vivió la ‘Fiesta de México’ tras el sorte de la Copa del Mundo 2026 en Washington D.C.
Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, señaló que el sorteo representó el primer encuentro en persona entre Sheinbaum y Trump.
Tras el acto, donde se confirmó que el partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte, nuestro país ofreció una recepción histórica en la sede del Instituto Cultural de México en Washington D.C.
A esta celebración, además de diplomáticos y directivos de la FIFA, asistieron políticos y personalidades como los gobernadores Samuel García, de Nuevo Léon, y Pablo Lemus, de Jalisco, Gabriela Cuevas, Mariana Rodríguez, Karla Souza y Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México.
Washington D.C. vivió la 'Fiesta de México' en anticipación de lo que el país tiene para ofrecer durante el Mundial
Durante la Fiesta de México, los invitados disfrutaron del talento de destacados artistas mexicanos y mexicoamericanos, como el Mariachi Imperio by Blanca Chucuan, el Charro González, la multipremiada Corazón Folklórico Dance Company y el grupo Pico de Gallo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Además, pudieron conocer los atractivos turísticos y culturales que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ofrecerán a los más de 5 millones de visitantes que acudirán a los trece partidos del mundial que se jugarán el próximo año en nuestro país.
La 'Fiesta de México' es prueba del protagonismo de nuestro país en un momento histórico para Norteamérica
En su mensaje de bienvenida a la Fiesta de México, el embajador Esteban Moctezuma destacó que "las artes son un espejo de lo que somos en México y al mismo tiempo un puente que nos permite encontrarnos con los demás, reconocer diferencias y construir en común”.
La emblemática casona neoclásica que alberga al Instituto Cultural de México —obra del arquitecto Nathan C. Wyeth, que diseñó el Ala Oeste de la Casa Blanca— en el corredor de la calle 16, fue testigo de los festejos oficiales del primer país en la historia que recibe un mundial de futbol por tercera ocasión.
En exclusiva para Quién, el productor mexicano Miguel G. Herevia, socio director de Envoy Events, que produjo la fiesta oficial, dijo sentirse "profundamente orgulloso de proyectar la grandeza de México en escenarios globales como Washington D.C., en un momento histórico de unidad para Norteamérica y para el deporte internacional”.