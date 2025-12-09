'Fiesta de México', la histórica celebración tras el sorteo mundialista en Washington D.C.

Así se vivió la ‘Fiesta de México’ tras el sorte de la Copa del Mundo 2026 en Washington D.C.

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, señaló que el sorteo representó el primer encuentro en persona entre Sheinbaum y Trump.

Así se vivió la Fiesta de México en Washington D.C. tras el sorteo de la Copa del Mundo 2026 (Cortesía / Fiesta de México)

Tras el acto, donde se confirmó que el partido inaugural se jugará el 11 de junio en el Estadio Banorte, nuestro país ofreció una recepción histórica en la sede del Instituto Cultural de México en Washington D.C.

A esta celebración, además de diplomáticos y directivos de la FIFA, asistieron políticos y personalidades como los gobernadores Samuel García, de Nuevo Léon, y Pablo Lemus, de Jalisco, Gabriela Cuevas, Mariana Rodríguez, Karla Souza y Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México.