El cielo de León volverá a llenarse de color y música del 14 al 17 de noviembre, cuando el Festival Internacional del Globo (FIG) celebre su edición 2025 con un cartel estelar encabezado por Carin León, quien ofrecerá un concierto el domingo 16.
Carin León encabeza el cartel del FIG 2025
El sonorense, una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, llevará su estilo único y su fusión de géneros al escenario principal del festival, en lo que promete ser una de las presentaciones más esperadas del año.
Además, la programación musical incluirá a Gloria Trevi, que inaugurará el festival el viernes 14 con una noche dedicada al pop latino, y The Dream Nite, una experiencia electrónica con tres de los DJs más reconocidos del mundo: Martin Garrix, Dimitri Vegas y Afrojack.
El actor y comediante Omar Chaparro será el conductor oficial del evento, que este año reforzará su carácter internacional y familiar con una agenda llena de actividades culturales y espectáculos nocturnos. Entre ellas destacan las Noches Mágicas, donde los globos iluminados se sincronizan con música y luces, y el show de drones ‘Star Dance’, que combina tecnología y arte en el cielo del Parque Metropolitano de León.
En total, el FIG reunirá más de 200 globos aerostáticos de 25 países, incluyendo 10 figuras especiales que volarán por primera vez en México, además del globo conmemorativo del 70º aniversario de Disneyland, protagonizado por Mickey y Minnie Mouse, que saldrá por primera vez de Estados Unidos para sobrevolar el festival.
El FIG se ha consolidado como uno de los eventos de aerostación más importantes del mundo y un motivo de orgullo nacional: recientemente fue reconocido como el Mejor Producto Turístico de México en los Premios Mágicos por Excelencias 2025.
Los boletos ya están disponibles en eticket.mx, con opciones que van desde accesos matutinos hasta la Experiencia VIP, que incluye zona exclusiva, alimentos y bebidas premium.