Además de la corona, ¿qué otros premios ganó Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?

La originaria de Tabasco ganó más que el título de ‘la mujer más hermosa del mundo’ y la lujosa corona que le fue entregada durante la gran final del certamen, en realidad también recibirá un premio en efectivo y un salario mensual, entre muchos otros beneficios.
Publicidad
¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?
Si bien la organización de Miss Universo no ha revelado cuál es la suma de dinero exacta que recibirá Fátima Bosch al convertirse en ganadora del certamen de belleza, se espera que sea similar a la cifra que recibió en 2024 la danesa Victoria Kjær Theilvig.
Por lo tanto, se estima que la mexicana reciba un premio monetario inicial de 250,000 dólares, es decir, más de 4.5 millones de pesos.
Además, durante el año que durará su reinado, se espera que Fátima Bosch reciba un salario mensual igual o superior al de su antecesora, quien ganó 50,000 dólares, casi un millón de pesos mexicanos por mes.
El nuevo apartamento donde vivirá Fátima Bosch en Nueva York
Otro de los beneficios más importantes que Fátima Bosch ha ganado al convertirse en Miss Universo 2025 es ser la nueva residente de unlujoso apartamento en Nueva Yorkdonde podrá vivir mientras convierte en realidad todos los proyectos de acción social que tiene planeados.
Además, Fátima no tendrá que preocuparse por el mantenimiento del departamento en Estados Unidos en el que vivirá el próximo año ya que esos gastos también serán cubiertos por la Organización de Miss Universo.
Publicidad
¿Qué otros beneficios ha ganado Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?
Antes que el dinero y el departamento en Nueva York, Fátima Bosch ha ganado el título de Miss Universo, lo que le da acceso a portar la corona The Lumière de L’Infini, que en español se traduce como “la luz del infinito” y que está hecha con perlas de mar y diamantes. El valor de esta corona es de 5 millones de dólares que en pesos mexicanos son aproximadamente más de 92 millones.
Otros beneficios que ha obtenido Fátima Bosch son un equipo de asesores de imagen como maquillistas, de bienestarcomo entrenadores o nutriólogos y asistentesque puedan acompañarla a cumplir sus distintas funciones alrededor del mundo como Miss Universo.
Además, sus viáticos cuando deba asistir a algún evento también son cubiertos por la organización del certamen.
Aquella mujer que es premiada como Miss Universo tiene acceso no sólo a todos los beneficios de los que ya te platicamos, en realidad, se convierte en una figura pública cuya carrera puede continuar después de que su reinado acabe.
Fátima Bosch se postula como una Miss Universo muy querida que busca utilizar todos los beneficios que le ha traído su victoria para convertirse en una portavoz de las mujeres.