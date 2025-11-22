Además de la corona, ¿qué otros premios ganó Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?

¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?

Si bien la organización de Miss Universo no ha revelado cuál es la suma de dinero exacta que recibirá Fátima Bosch al convertirse en ganadora del certamen de belleza, se espera que sea similar a la cifra que recibió en 2024 la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Por lo tanto, se estima que la mexicana reciba un premio monetario inicial de 250,000 dólares, es decir, más de 4.5 millones de pesos.

Además, durante el año que durará su reinado, se espera que Fátima Bosch reciba un salario mensual igual o superior al de su antecesora, quien ganó 50,000 dólares, casi un millón de pesos mexicanos por mes.

Fátima Bosch recibirá aproximadamente $600,000 dólares en total gracias a su salario mensual como Miss Universo. (Instagram - @missuniverse)

El nuevo apartamento donde vivirá Fátima Bosch en Nueva York

Otro de los beneficios más importantes que Fátima Bosch ha ganado al convertirse en Miss Universo 2025 es ser la nueva residente de un lujoso apartamento en Nueva York donde podrá vivir mientras convierte en realidad todos los proyectos de acción social que tiene planeados.

Además, Fátima no tendrá que preocuparse por el mantenimiento del departamento en Estados Unidos en el que vivirá el próximo año ya que esos gastos también serán cubiertos por la Organización de Miss Universo.