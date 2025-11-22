Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Además de la corona, ¿qué otros premios ganó Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?

Desde un premio millonario en efectivo hasta un departamento en Nueva York, estos son los premios que ganó Fátima Bosch como nueva Miss Universo.
sáb 22 noviembre 2025 09:08 AM
Fatima-Bosch-Salario-Miss-Universo
Se espera que Fátima Bosch reciba un premio inicial de aproximadamente $250,000 dólares. (Instagram - @missuniverse)

México continúa de fiesta después de que Fátima Bosch se llevara la cuarta corona de Miss Universo para nuestro país.

La originaria de Tabasco ganó más que el título de ‘la mujer más hermosa del mundo’ y la lujosa corona que le fue entregada durante la gran final del certamen, en realidad también recibirá un premio en efectivo y un salario mensual, entre muchos otros beneficios.

Publicidad

¿Cuánto dinero ganó Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?

Si bien la organización de Miss Universo no ha revelado cuál es la suma de dinero exacta que recibirá Fátima Bosch al convertirse en ganadora del certamen de belleza, se espera que sea similar a la cifra que recibió en 2024 la danesa Victoria Kjær Theilvig.

El nuevo novio de México:

fatima-bosch-hermano.jpg
¿Quién es Bernardo Bosch Fernández, el hermano guapo y político de Fátima Bosch? El hermano mayor de Fátima Bosch es un ingeniero y político que se volvió viral por su atractivo durante su presencia en Miss Universo 2025.

Por lo tanto, se estima que la mexicana reciba un premio monetario inicial de 250,000 dólares, es decir, más de 4.5 millones de pesos.

Además, durante el año que durará su reinado, se espera que Fátima Bosch reciba un salario mensual igual o superior al de su antecesora, quien ganó 50,000 dólares, casi un millón de pesos mexicanos por mes.

Fatima-Bosch-Salario-Miss-Universo
Fátima Bosch recibirá aproximadamente $600,000 dólares en total gracias a su salario mensual como Miss Universo. (Instagram - @missuniverse)

El nuevo apartamento donde vivirá Fátima Bosch en Nueva York

Otro de los beneficios más importantes que Fátima Bosch ha ganado al convertirse en Miss Universo 2025 es ser la nueva residente de un lujoso apartamento en Nueva York donde podrá vivir mientras convierte en realidad todos los proyectos de acción social que tiene planeados.

Además, Fátima no tendrá que preocuparse por el mantenimiento del departamento en Estados Unidos en el que vivirá el próximo año ya que esos gastos también serán cubiertos por la Organización de Miss Universo.

Miss-Universo-apartamento-Nueva-York
Al igual que su antecesora, Victoria Kjær Theilvig, Fátima Bosch vivirá en Nueva York durante su reinado. (Instagram - @victoriaakjaer)

Publicidad

¿Qué otros beneficios ha ganado Fátima Bosch al convertirse en Miss Universo 2025?

Antes que el dinero y el departamento en Nueva York, Fátima Bosch ha ganado el título de Miss Universo, lo que le da acceso a portar la corona The Lumière de L’Infini, que en español se traduce como “la luz del infinito” y que está hecha con perlas de mar y diamantes. El valor de esta corona es de 5 millones de dólares que en pesos mexicanos son aproximadamente más de 92 millones.

Corona-Miss-Universo-Costo
Esta es la corona de Jewelmer que Fátima Bosch portará como Miss Universo. (Instagram - @jewelmer)

Otros beneficios que ha obtenido Fátima Bosch son un equipo de asesores de imagen como maquillistas, de bienestar como entrenadores o nutriólogos y asistentes que puedan acompañarla a cumplir sus distintas funciones alrededor del mundo como Miss Universo.

Su mayor apoyo:

mama-fatima-bosch-celebra-miss-universo.jpg
Mamá de Fátima Bosch celebra el triunfo de su hija como Miss Universo con mensaje que recuerda su dura infancia En medio del festejo tras coronarse como Miss Universo 2025, Fátima recibió un mensaje de su mamá que evoca recuerdos de una infancia marcada por el TDAH, la dislexia y las burlas escolares.

Además, sus viáticos cuando deba asistir a algún evento también son cubiertos por la organización del certamen.

Fatima-Bosch-Beneficios-Miss-Universo
La nueva Miss Universo Fátima Bosch también tendrá acceso a un equipo de maquillistas y estilistas que la acompañarán durante su reinado. (Instagram - @fatimaboschfdz)

Aquella mujer que es premiada como Miss Universo tiene acceso no sólo a todos los beneficios de los que ya te platicamos, en realidad, se convierte en una figura pública cuya carrera puede continuar después de que su reinado acabe.

Fátima Bosch se postula como una Miss Universo muy querida que busca utilizar todos los beneficios que le ha traído su victoria para convertirse en una portavoz de las mujeres.

Publicidad

Tags

Fátima Bosch Miss Universo

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad