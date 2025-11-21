Mamá de Fátima Bosch celebra el triunfo de su hija como Miss Universo con mensaje que recuerda su dura infancia

En el momento de su coronación como Miss Universo 2025,Fátima Bosch no solo alcanzó uno de sus sueños más grandes, sino que también llevó consigo el peso de una historia de superación que ha marcado su vida desde la infancia.
Su mamá, Vanessa Fernández, emocionada por este logro, dedicó un mensaje conmovedor a su hija, recordando los días difíciles en los que Fátima enfrentaba más que pasarelas: recuerdos de una infancia marcada por el TDAH, la dislexia y las burlas escolares.
Mamá de Fátima Bosch celebra su triunfo como Miss Universo con un mensaje que recuerda su difícil infancia
Con lágrimas en los ojos, Vanessa respondió: “Muy feliz. No puedo dejar de pensar en esa niña que tantas veces no dormía, pensando que no iba a lograr nada importante en la vida. Y mira, hoy es Miss Universo”, señaló, antes de gritar emocionada: “¡Eres Miss Universo, Fátima!”
El comentario que hizo la mamá de Fátima Bosch resuena aún más si se considera todos los sacrificios y desafíos que la originaria de Tabasco ha enfrentado desde su infancia.
La fuerza de Fátima Bosch: cómo la dislexia y el TDAH forjaron a una Miss Universo
En una entrevista con Telereportaje, Fátima Bosch se sinceró sobre su diagnóstico de TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), dislexia e hiperactividad, condiciones que marcaron su niñez y le exigieron un esfuerzo adicional para mantenerse al día en la escuela.
“Yo tuve una infancia que me marcó, fue una infancia difícil. Gracias a Dios, siempre tuve el apoyo de mis papás. Y yo creo que no define lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa”, dijo.
Asimismo, la Miss Universo contó que “me hacían todo tipo de bullying” y reflexionó que esas experiencias le dieron “otros dones”. También recordó: “Las niñas eran muy crueles conmigo y algunas maestras no tenían paciencia o no estaban capacitadas. No tengo rencor. Cada persona es responsable de sanarse a sí misma”.
Y es que sin duda, el triunfo de Fátima como Miss Universo se convierte en un símbolo de resiliencia y una prueba de que nada pudo limitar su capacidad de superación.
Fátima Bosch es coronada como Miss Universo 2025
Fátima Bosch Fernández, de 25 años, fue coronada Miss Universo 2025 en la gala celebrada en Bangkok, Tailandia.
Su victoria marca la cuarta vez que México conquista la corona de Miss Universo, sumándose a figuras como Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.
El triunfo de Fátima llega en un contexto polémico: semanas antes del certamen, Bosch protagonizó un enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil, dirigente organizador del Miss Universo en Tailandia, luego de que él la criticara públicamente, lo que generó una ola de apoyo en su favor. Su postura le valió respaldo de otras concursantes y de figuras públicas, lo que transformó su historia en un símbolo de integridad.