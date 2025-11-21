Mamá de Fátima Bosch celebra el triunfo de su hija como Miss Universo con mensaje que recuerda su dura infancia

Mamá de Fátima Bosch celebra su triunfo como Miss Universo con un mensaje que recuerda su difícil infancia

Tras el gran triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 , su mamá, Vanessa Fernández, quien estuvo al pie del cañón durante toda la preparación del certamen en Tailandia, fue cuestionada sobre cómo se sentía al ver a su hija coronarse la noche del 20 de noviembre.

Con lágrimas en los ojos, Vanessa respondió: “Muy feliz. No puedo dejar de pensar en esa niña que tantas veces no dormía, pensando que no iba a lograr nada importante en la vida. Y mira, hoy es Miss Universo”, señaló, antes de gritar emocionada: “¡Eres Miss Universo, Fátima!”

El comentario que hizo la mamá de Fátima Bosch resuena aún más si se considera todos los sacrificios y desafíos que la originaria de Tabasco ha enfrentado desde su infancia.

Fátima Bosch se corona como Miss Universe 2025 (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La fuerza de Fátima Bosch: cómo la dislexia y el TDAH forjaron a una Miss Universo

En una entrevista con Telereportaje, Fátima Bosch se sinceró sobre su diagnóstico de TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), dislexia e hiperactividad, condiciones que marcaron su niñez y le exigieron un esfuerzo adicional para mantenerse al día en la escuela.

“Yo tuve una infancia que me marcó, fue una infancia difícil. Gracias a Dios, siempre tuve el apoyo de mis papás. Y yo creo que no define lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa”, dijo.

Desde que era niña, Fátima Bosch enfrentó una serie de desafíos derivados del TDAH, la dislexia y la hiperactividad que padece. (Instagram)

Asimismo, la Miss Universo contó que “me hacían todo tipo de bullying” y reflexionó que esas experiencias le dieron “otros dones”. También recordó: “Las niñas eran muy crueles conmigo y algunas maestras no tenían paciencia o no estaban capacitadas. No tengo rencor. Cada persona es responsable de sanarse a sí misma”.

Y es que sin duda, el triunfo de Fátima como Miss Universo se convierte en un símbolo de resiliencia y una prueba de que nada pudo limitar su capacidad de superación.