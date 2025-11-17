La nueva era de Linkin Park da un cierre épico del Corona Capital 2025 junto a Deftones, Weezer y James

La nueva era de Linkin Park cierra el Corona Capital

Desde el arranque con “Somewhere I Belong”, la atmósfera se impregnó de familiaridad. Mike Shinoda emergió junto a la nueva vocalista, Emily Armstrong, para dirigir una bienvenida emotiva: una declaración de que, aunque el pasado pesa, el futuro también llama.

Shinoda alternó rap y melodía con clásicos como “Points of Authority”, mientras las guitarras y luces verdes envolvían al público en una experiencia que estimulaba casi todos los sentidos.

En un momento sincero, gritó:

“¡Viva México, cabrones!”, una frase que resonó con fuerza entre sus fans.

En “Up From the Bottom”, Emily Armstrong sorprendió con su guitarra roja y mostró su rango vocal completo, mientras Shinoda alternaba con versos más intensos. A pesar del ritmo rápido, la canción mantuvo una carga emotiva, mientras los fans coreaban y vibraban bajo un espectáculo visual de leds que creaban una atmósfera casi cinematográfica.

Es un hecho: Linkin Park vive una nueva era tras la muerte de Chester Bennington. Pero anoche, la banda originaria de California dejó claro que sigue completamente vigente, mientras que Emily honra el legado de Chester y, al mismo tiempo, construye el suyo con paso firme, poderoso y necesario.