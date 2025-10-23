Camila en El Vaticano: ¿por qué la reina de Inglaterra vistió de negro frente al papa León XIV?

La reina Camila viste de negro ante el papa y respeta ‘El Privilegio Blanco’

El hecho de que la reina Camila haya elegido un atuendo negro y no uno blanco, como otras monarcas, para su audiencia de este día con el papa León XIV obedece a la aplicación de un viejo código de etiqueta pontificia, conocido como “El Privilegio Blanco” (il privilegio del bianco).

La reina Camila vistió de negro ante el papa León XIV durante la visita oficial a El Vaticano junto al rey Carlos III de Inglaterra (Simone Risoluti/Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images)

Este permiso especial, reservado a un puñado de soberanas católicas, les permite vestir de blanco (color que simboliza la pureza y la cercanía con la Iglesia) durante las audiencias con el sumo pontífice, pero aplica exclusivamente a un círculo exclusivo que solo incluye a las reinas Letizia de España, Matilde de Bélgica; además de Sofía y Fabiola, reinas eméritas de España y Bélgica; la princesa Charlene de Mónaco y la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo.

Se trata, en suma, de mujeres católicas reinantes y eméritas o consortes de monarcas católicos. Camila de Inglaterra, por lo tanto, no pertenece a ese grupo, debido a que pertenece a la iglesia anglicana de Reino Unido.