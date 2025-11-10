La matriarca del clan Kardashian Jenner, Kris Jenner, festejó su cumpleaños 70 con una espectacular fiesta en la mansión del empresario Jeff Bezos en Beverly Hills, la cual terminó en varias llamados al 911 por molestias de los vecinos.
Policías irrumpen en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner: esta es la razón
Celebrada el sábado por la noche, esta fiesta temática al estilo James Bond reunió a decenas de celebridades, entre ellas Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, e incluyó una actuación sorpresa de Bruno Mars, lo que motivó la primera visita policial por quejas de ruido.
La cosa no terminó ahí: los oficiales regresaron al lugar cuando detectaron que grandes arbustos artificiales bloqueaban la calle frente a la propiedad sin el permiso correspondiente. El equipo de seguridad tuvo que retirar los obstáculos antes de la salida de los invitados.
Según fuentes, la celebración fue “todo lo que esperarías de Kris: excesiva, glamorosa y llena de amor de su familia”.
Aunque no se reportaron detenciones ni cargos, el hecho ha generado comentarios en redes sociales sobre los límites del exceso en celebraciones privadas de alto perfil.
Meghan Markle y el príncipe Harry, invitados a la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner
Meghan Markle y Príncipe Harry fueron invitados a la espectacular fiesta que Kris Jenner. El duque y la duquesa de Sussex llegaron con looks de gala: él con esmoquin tradicional y una amapola roja en la solapa, ella con un vestido elegante que dejaba entrever una pierna, captando la atención de fotógrafos y asistentes.
Su presencia se sumó a una lista de invitados estelar que incluía a figuras como Mariah Carey, Adele, Oprah Winfrey y numerosos empresarios de alto perfil.
La asistencia de los Sussex deja clara la influencia y relevancia que aún mantienen en círculos internacionales, incluso después de haberse alejado de la vida oficial de la familia real británica.