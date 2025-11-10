Policías irrumpen en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner: esta es la razón

Policías irrumpen en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Celebrada el sábado por la noche, esta fiesta temática al estilo James Bond reunió a decenas de celebridades, entre ellas Oprah Winfrey, Adele, Mariah Carey, e incluyó una actuación sorpresa de Bruno Mars, lo que motivó la primera visita policial por quejas de ruido.

La cosa no terminó ahí: los oficiales regresaron al lugar cuando detectaron que grandes arbustos artificiales bloqueaban la calle frente a la propiedad sin el permiso correspondiente. El equipo de seguridad tuvo que retirar los obstáculos antes de la salida de los invitados.

Kris Jenner (Getty Images)

Según fuentes, la celebración fue “todo lo que esperarías de Kris: excesiva, glamorosa y llena de amor de su familia”.

Aunque no se reportaron detenciones ni cargos, el hecho ha generado comentarios en redes sociales sobre los límites del exceso en celebraciones privadas de alto perfil.