Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario tailandés detrás del escándalo con Fátima Bosch, Miss México

Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universo 2025, se ha visto envuelto en una polémica internacional luego de un incidente con Miss México, Fátima Bosch.
Durante un evento previo al concurso en Tailandia, Nawat reprendió públicamente a la concursante por supuestamente no haber compartido contenido promocional del certamen, lo que provocó la salida de varias participantes en señal de apoyo a la mexicana.
Las imágenes del enfrentamiento, transmitidas en vivo, se difundieron rápidamente en redes sociales.
El empresario de 60 años negó haber insultado directamente a Bosch, a pesar de que testigos señalaron que la llamó “cabeza hueca” y “tonta”. Posteriormente, ofreció una disculpa general:
"Si alguien se ha sentido afectado o incómodo, pido disculpas", sin mencionar a la concursante. La Organización Miss Universo calificó su conducta de inapropiada y confirmó que Nawat tendrá un rol limitado en las actividades oficiales del certamen.
Nawat es una figura reconocida en Tailandia, con décadas de experiencia en la industria de los concursos de belleza. Se graduó en la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia y dirigió Miss Thailand World entre 2007 y 2013.
Más adelante fundó su propia franquicia de certámenes, incluyendo Miss Grand Thailand y Miss Grand International, hasta asumir la dirección de Miss Universo este año.
Su historial incluye otras controversias. Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Islandia 2015, acusó a la organización de presionarla para perder peso, y Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024, denunció un “ambiente tóxico” antes de renunciar a su título. En 2022, Nawat también fue criticado por comentarios sobre la complexión física de Miss Vietnam.
Nawat Itsaragrisil ofrece disculpas a Fátima Bosch
A pesar de las críticas, el empresario ha mantenido un perfil polémico en redes sociales, respondiendo con ironía a figuras como Alicia Machado, Miss Universo 1996, y defendiendo su postura respecto a los comentarios sobre las concursantes. Mientras tanto, la MUO analiza posibles medidas legales y corporativas para limitar futuras controversias.
Sobre la polémica con Fátima, Nawat Itsaragrisil, ofreció públicamente sus disculpas durante la ceremonia de bienvenida del certamen, visiblemente emocionado.
En su intervención, aseguró que los días recientes habían sido de “mucha presión” y reconoció que no siempre puede controlar sus reacciones, aunque recalcó que nunca tuvo la intención de dañar a nadie.
A los asistentes del evento les dijo: “Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes.”
▶🔵 El presidente de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, ofreció una disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida del certamen Miss Universe 2025.
Entre lágrimas, asumió su responsabilidad por la polémica con Fátima Bosch, aunque en redes sociales muchos…