Quién es Nawat Itsaragrisil, el empresario tailandés detrás del escándalo con Fátima Bosch, Miss México

Las imágenes del enfrentamiento, transmitidas en vivo, se difundieron rápidamente en redes sociales.

El empresario de 60 años negó haber insultado directamente a Bosch, a pesar de que testigos señalaron que la llamó “cabeza hueca” y “tonta”. Posteriormente, ofreció una disculpa general:

"Si alguien se ha sentido afectado o incómodo, pido disculpas", sin mencionar a la concursante. La Organización Miss Universo calificó su conducta de inapropiada y confirmó que Nawat tendrá un rol limitado en las actividades oficiales del certamen.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

Nawat es una figura reconocida en Tailandia, con décadas de experiencia en la industria de los concursos de belleza. Se graduó en la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia y dirigió Miss Thailand World entre 2007 y 2013.

Más adelante fundó su propia franquicia de certámenes, incluyendo Miss Grand Thailand y Miss Grand International, hasta asumir la dirección de Miss Universo este año.

Su historial incluye otras controversias. Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Islandia 2015, acusó a la organización de presionarla para perder peso, y Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024, denunció un “ambiente tóxico” antes de renunciar a su título. En 2022, Nawat también fue criticado por comentarios sobre la complexión física de Miss Vietnam.