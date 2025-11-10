La modelo Tania Ruiz se encuentra en un gran momento de su vida. Su relación con el empresario Alejandro Baillères parece seguir fortaleciéndose: están entrando en una etapa que refleja su compromiso con ellos mismos y con sus familias.
Tania Ruiz y el empresario Alejandro Baillères se van de boda juntos con la familia de la modelo
Tania Ruiz y Alejandro Baillères en la boda de la prima de la modelo
La pareja acudió a la boda de Paulina Leiva, prima de Tania, en San Luis Potosí; y fue la misma Tania quien compartió en sus redes sociales una foto en el evento junto a Alejandro Baillères: "Los momentos en familia se vuelven perfectos cuando los compartes con quien amas", aseguró.
La espectacular boda a la que asistieron Tania Ruiz y Alejandro Baillères
Durante la boda se vivieron momentos llenos de emoción, tal y como Tania Ruiz compartió en Instagram. Se vio a la novia bailar junto a su padre el típico baile padre e hija con su propio giro divertido al ritmo de la canción "Eres" de José María Napoleón. Después, los recién casados compartieron la pista para demostrar su amor con un romántico beso.
La boda reunió a grandes perfiles, entre ellos Ximena Navarrete, la ganadora de Miss Universo 2010. Tanto Ximena como Tania compartieron detalles de la boda que destacó por su vibrante decoración.
La ceremonia religiosa ocurrió en la iglesia de San Francisco, en el corazón de San Luis Potosí, mientras que la recepción tomó lugar en el Club de Golf La Loma en un ambiente íntimo. La guapa modelo compartió también videos de la boda, en los que queda claro que los invitados disfrutaron al máximo la unión de la pareja.
El vestido de Tania Ruiz que robó miradas en la boda de su prima
Como era de esperarse de un ícono de la moda como Tania Ruiz, no defraudó en su papel de invitada. Para esta ocasión especial eligió un vestido de Fouad Sarkis, diseñador libanés famoso por sus espectaculares vestidos de gala.
El vestido combinó perfectamente con la decoración elegida por la pareja, en tonos naranjas y rojos reflejados en una aplicación en forma de ondas que partía desde el hombro izquierdo hasta la falda para mayor dramatismo y personalidad. El vestido está disponible en diferentes combinaciones de colores a través del sitio web de la marca, forma parte de la colección Otoño-Invierno 2023 y tiene un costo de $1,252 dólares, un aproximado de $23,000 pesos mexicanos.
¿Cuándo iniciaron su relación?
La modelo y el empresario confirmaron públicamente su relación en agosto de 2024, después de que los rumores sobre su vínculo comenzaran a circular a finales de mayo del mismo año, cuando se hablaba de una amistad cercana que podría evolucionar a una relación más formal.
Posterior a su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz encontró el amor con Alejandro Baillères gracias a su amistad que terminó por convertirse en un noviazgo discreto pero con mucho amor. En su primer aniversario como pareja , Tania compartió imágenes cargadas de amor, con mensajes como "12 meses, mil recuerdos, un amor que sólo crece".
Aunque se mantienen reservados sobre los detalles de su relación, la pareja no duda en expresar públicamente su amor y apoyo el uno al otro cuando la ocasión lo amerita.