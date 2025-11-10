Tania Ruiz y el empresario Alejandro Baillères se van de boda juntos con la familia de la modelo

Tania Ruiz y Alejandro Baillères en la boda de la prima de la modelo

La pareja acudió a la boda de Paulina Leiva, prima de Tania, en San Luis Potosí; y fue la misma Tania quien compartió en sus redes sociales una foto en el evento junto a Alejandro Baillères: "Los momentos en familia se vuelven perfectos cuando los compartes con quien amas", aseguró.

(Instagram: @taniaruize)

La espectacular boda a la que asistieron Tania Ruiz y Alejandro Baillères

Durante la boda se vivieron momentos llenos de emoción, tal y como Tania Ruiz compartió en Instagram. Se vio a la novia bailar junto a su padre el típico baile padre e hija con su propio giro divertido al ritmo de la canción "Eres" de José María Napoleón. Después, los recién casados compartieron la pista para demostrar su amor con un romántico beso.

La boda reunió a grandes perfiles, entre ellos Ximena Navarrete, la ganadora de Miss Universo 2010. Tanto Ximena como Tania compartieron detalles de la boda que destacó por su vibrante decoración.

Tania Ruiz y su familia en la boda de su prima. (Instagram: @taniaruize)

La ceremonia religiosa ocurrió en la iglesia de San Francisco, en el corazón de San Luis Potosí, mientras que la recepción tomó lugar en el Club de Golf La Loma en un ambiente íntimo. La guapa modelo compartió también videos de la boda, en los que queda claro que los invitados disfrutaron al máximo la unión de la pareja.