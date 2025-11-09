Kris Jenner celebra su cumpleaños 70 con una fiesta temática de James Bond rodea de grandes estrellas

Varias celebridades se unieron al cumpleaños 70 de Kris Jenner

La empresaria y estrella de los reality show celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta temática de James Bond, planeada por Mindy Weiss, a la que asistieron los integrantes de su familia y varios famosos.

Kris Jenner (Getty Images)

Celebrado en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills, la celebración Kris Jenner también contó con la presencia de algunas celebridades de como Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Sarah Paulson y Naomi Watts, Tyler Perry, Kathy Hilton y Paris Hilton, Martha Stewart y Chris Rock, además de algunas famosas parejas, entre ellas, el príncipe Harry y Meghan Markle y Adele y Rich Paul.

Entre los miembros de la familia Kardashian-Jenner que asistieron a la fiesta en honor a Kris, cuyo cumpleaños fue el miércoles 5 de noviembre, se encontraban sus hijas Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, además de Travis Barker, Scott Disick y Tristan Thompson, así como el novio de la empresaria, Corey Gamble.

Kris Jenner (Kris Jenner)

"Kris estaba espectacular. Lucía un glamour al más puro estilo del Hollywood clásico", dijo una fuente a la revista People. "Todo el mundo comentaba lo guapísima que estaba".

La fuemte no está seguro que la celebración haya sido filmada para el reality show de la familia The Kardashians: "No había cámaras de televisión filmando", aseguró "Todo giraba en torno a Kris", continúó. "Y fue todo lo que cabría esperar de Kris: extravagante, glamurosa y llena del amor de su familia. Era obvio que tuvo una noche inolvidable".