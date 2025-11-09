Kris Jenner celebra su cumpleaños 70 con una fiesta temática de James Bond rodea de grandes estrellas

Kris Jennercelebró su cumpleaños número 70 la noche de ayer sábado 8 con una fiesta con temática de James Bond a la que asistieron miembros de su famosa familia y varios amigos famosos más cercanos.
Entre los invitados se encontraban Oprah Winfrey, Mariah Carey y Tyler Perry, así como Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, además de Kendall y Kylie Jenner, además, según informes, el encargado de amenizar la celebración fue Bruno Mars.
Kris Jenner está emocionada de cumplir 70 años
A principios de este mes, cuando la matriarca Kardashian-Jennercelebró su cumpleaños número 70, una fuente le dijo a la revista People que sus hijos habían estado "planeando una celebración familiar especial" durante meses.
El informante aseguró que Kris estaba "emocionada por cumplir 70 años", la fuente bromeó: "Y nadie diría que tiene 70 años".
"Claro, se ve increíble, pero lo que más destaca es su energía", continuó la fuente. "Tiene un entusiasmo inagotable por la vida". La fuente también le dijo a la publicación que Kris está "muy involucrada con sus hijos y nietos", y agregó: "Es una de esas personas que hace que todo parezca emocionante".
El pasado 5 de noviembre, el día que Kris Jenner cumplió 70 años, recibió el cariño de familiares y amigos, quienes compartieron divertidos homenajes en las redes sociales en su honor.
Varias celebridades se unieron al cumpleaños 70 de Kris Jenner
La empresaria y estrella de los reality show celebró su cumpleaños número 70 con una fiesta temática de James Bond, planeada por Mindy Weiss, a la que asistieron los integrantes de su familia y varios famosos.
Celebrado en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills, la celebración Kris Jenner también contó con la presencia de algunas celebridades de como Vin Diesel, Mark Zuckerberg, Priscilla Chan, Sarah Paulson y Naomi Watts, Tyler Perry, Kathy Hilton y Paris Hilton, Martha Stewart y Chris Rock, además de algunas famosas parejas, entre ellas, el príncipe Harry y Meghan Markle y Adele y Rich Paul.
Entre los miembros de la familia Kardashian-Jennerque asistieron a la fiesta en honor a Kris, cuyo cumpleaños fue el miércoles 5 de noviembre, se encontraban sus hijas Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall y Kylie Jenner, además de Travis Barker, Scott Disick y Tristan Thompson, así como el novio de la empresaria, Corey Gamble.
"Kris estaba espectacular. Lucía un glamour al más puro estilo del Hollywood clásico", dijo una fuente a la revista People. "Todo el mundo comentaba lo guapísima que estaba".
La fuemte no está seguro que la celebración haya sido filmada para el reality show de la familia The Kardashians: "No había cámaras de televisión filmando", aseguró "Todo giraba en torno a Kris", continúó. "Y fue todo lo que cabría esperar de Kris: extravagante, glamurosa y llena del amor de su familia. Era obvio que tuvo una noche inolvidable".