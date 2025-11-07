Kanye West, conocido artísticamente como Ye, sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso a México, 17 años después de su última visita al país. El rapero ofrecerá una única presentación en la Ciudad de México que promete ser una de las más esperadas del 2026. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber sobre su llegada a la capital mexicana.
Kanye West anuncia su regreso a México después de 17 años: fecha, boletos y todo lo que debes saber
¿Cuándo es el concierto de Kanye West en CDMX?
Kanye West llega a México con una presentación que promete ser uno de los eventos musicales más destacados de 2026. De acuerdo con diversos medios, el artista se presentará el 30 de enero de 2026 en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México.
Su visita a México no forma parte de una gira internacional, ya que el rapero ofrecerá una única presentación exclusiva en el país, por lo que se anticipa una alta demanda de boletos entre sus seguidores. "Ye" ofrecerá un espectáculo de gran formato, con una producción de primer nivel en la que interpretará sus mayores éxitos junto con material de sus proyectos más recientes.
El concierto marcará su primera visita oficial a México en más de 17 años, desde su paso por el país en 2008 con el tour Glow in the Dark, cuando ofreció dos presentaciones: una en Monterrey y otra en el Palacio de los Deportes de la capital.
¿Dónde comprar boletos para Kanye West en México?
El pre-registro de boletos ya está disponible a través de la página oficial del evento: www.yemexicocity.com . Al completar tu registro, podrás acceder a la preventa exclusiva tan pronto como se habilite.
Para ser de los primeros en conocer todos los detalles sobre la preventa y la venta general, deberás registrarte en el sitio web oficial del rapero, proporcionando tus datos y esperando un correo electrónico de confirmación.
Hasta el momento, no se han confirmado las fechas de venta general ni los precios oficiales, aunque todo indica que la venta podría realizarse mediante Ticketmaster.
Si planeas asistir, te conviene registrarte cuanto antes, ya que la demanda promete ser extraordinariamente alta y los boletos podrían agotarse en minutos.
Kanye West en México 2008: así fue su histórico concierto
En octubre de 2008, Kanye West visitó México como parte de su gira mundial Glow in the Dark Tour, promoviendo su álbum Graduation y llevando su espectáculo a nuevos públicos en Latinoamérica.
El rapero se presentó el 17 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, y al día siguiente, 18 de octubre, ofreció un concierto en la Arena Monterrey. Su visita formaba parte de la expansión internacional de la gira, buscando conectar con sus seguidores mexicanos y presentar su nuevo material en vivo.
Durante los shows, Kanye interpretó varios de sus éxitos como “Good Morning”, “I Wonder”, “Through the Wire”, “Champion”, “All Falls Down”, “Gold Digger” y “Touch the Sky”, acompañado de una producción llamativa que incluía luces, tambores y una puesta en escena diseñada para impresionar al público.