Isadora Figueroa, hija de Chayanne, lanza su primer disco

A sus 24 años, la carismática hija de Chayanne, Isadora Figueroa decidió lanzarse de lleno a la industria musical con su disco debut titulado La Isla, que está inspirado en sus raíces puertorriqueñas.
'La Isla' el álbum debut de Isadora Figueroa: dos ambientes en un mismo disco
El álbum debut de Isadora Figueroa está compuesto por 13 canciones y se divide en dos: "Sol", y "Luna".
La primera parte del disco está reservada para canciones vibrantes y de fiesta, como 'PDA' y 'cosasbonitas'.
Por otro lado, 'Luna' es el lado más introspectivo y con beats más calmados, como escuchamos en 'Peace + Love' y 'El tren'.
Isadora describe la dualidad del disco como su misma personalidad, con matices alegres pero siempre conectada con sus emociones.
El formato del álbum le permite transitar entre sus facetas coexistentes como el ritmo caribeño upbeat y las emociones más íntimas.
El futuro de Isadora Figueroa, hija de Chayanne, en la industria musical
Isadora encuentra inspiración en grandes nombres de la música latina como Celia Cruz, Marc Anthony y su mismo papá, Chayanne.
La puertorriqueña está explorando su sonido entre los afrobeats y el reggae para encontrar su propio sello musical.
"Todo lo que hago, lo hago por amor y con amor, y espero que así reciban este disco", compartió en redes sociales.
El álbum cuenta su historia a través de diferentes facetas, con dos años de trabajo detrás de la obra terminada.
Chayanne apoya a su hija en esta nueva etapa de su carrera musical
Desde que Isadora Figueroa fue nominada a 'Mejor Nuevo Artista' en los Latin Grammys, Chayanne ha demostrado su apoyo total y completo a su hija.
Como compartió a través de su Instagram, “mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy".
La hija menor del cantante está creando su propio camino en la música con todo el apoyo de su familia.
La Isla de Isadora Figueroa presenta al mundo lo dispuesta que está a brillar con sus ritmos latinos, marcando el inicio de lo que promete ser una carrera que busca definirse por sí misma y dejar un impacto positivo en su legado familiar.