Isadora Figueroa, hija de Chayanne, lanza su primer disco

'La Isla' el álbum debut de Isadora Figueroa: dos ambientes en un mismo disco

El álbum debut de Isadora Figueroa está compuesto por 13 canciones y se divide en dos: "Sol", y "Luna".

La primera parte del disco está reservada para canciones vibrantes y de fiesta, como 'PDA' y 'cosasbonitas'.

Por otro lado, 'Luna' es el lado más introspectivo y con beats más calmados, como escuchamos en 'Peace + Love' y 'El tren'.

Isadora describe la dualidad del disco como su misma personalidad, con matices alegres pero siempre conectada con sus emociones.

El formato del álbum le permite transitar entre sus facetas coexistentes como el ritmo caribeño upbeat y las emociones más íntimas.

Instagram: @isadorafigueroa (Instagram: @isadorafigueroa)

El futuro de Isadora Figueroa, hija de Chayanne, en la industria musical

Isadora encuentra inspiración en grandes nombres de la música latina como Celia Cruz, Marc Anthony y su mismo papá, Chayanne.

La puertorriqueña está explorando su sonido entre los afrobeats y el reggae para encontrar su propio sello musical.

"Todo lo que hago, lo hago por amor y con amor, y espero que así reciban este disco", compartió en redes sociales.

(Getty Images) (Jeff Schear/Getty Images for Amazon Music)

El álbum cuenta su historia a través de diferentes facetas, con dos años de trabajo detrás de la obra terminada.