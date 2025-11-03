De TikTok a la televisión: Jair Sánchez debuta como actor en la nueva serie de 'Cómplices'

Jair Sánchez debuta como actor en la serie "Cómplices"

Con más de 11 millones de seguidores en TikTok, Jair Sánchez se ha consolidado como el creador de contenido favorito de muchos gracias a su humor irreverente y carisma único. Sin embargo, en esta nueva etapa de su vida, su carrera toma un rumbo distinto: incursiona en la actuación con la nueva serie de Vix, Cómplices.

Para Jair, esta oportunidad representa un sueño hecho realidad, pues aunque antes lo veía lejano, ahora compartirá pantalla con varias figuras icónicas de la televisión mexicana:

“Estoy muy emocionado porque es la primera vez que estoy actuando, algo que siempre había querido. Obviamente, hay cuatro grandes referentes: Lucía Méndez, Maribel Guardia, Marjorie de Sousa y Laura Flores, que son increíbles. Antes las veía muy lejanas y pensaba que sería difícil conocerlas, así que poder compartir escena con ellas ha sido como un sueño hecho realidad”, nos cuenta.

Sánchez aseguró que, aunque los nervios lo acompañaron al inicio del rodaje, recibió apoyo incondicional del elenco y la producción:

“Al principio iba muy nervioso porque no estoy acostumbrado a una cámara tan grande, con director, producción e iluminación. Pero fue todo lo contrario: todos me ayudaron bastante y me hicieron sentir en confianza”.

Jair Sánchez debuta como actor en la nueva serie de Vix, "Cómplices". (Cortesía)

"Cómplices", una serie que combina amor, intriga y comedia

Sobre la serie, el influencer adelantó que tendrá “de todo: amor, tristeza, intriga y mucha comedia”, un género que domina y que ha sido la base de su éxito digital. Además, sobre su papel, explicó que tanto su personaje con él tienen bastante cosas en común:

“Mi personaje es muy divertido, muy colorido, como yo. Soy muy alegre, siempre quiero que los demás estén bien, así que me encantó hacerlo”.

Cabe destacar que, además de su debut actoral, Jair también participó recientemente en una experiencia fuera de su zona de confort junto a Juanpa Zurita, con quien viajó a Rumania para grabar un proyecto de aventuras extremas: “Me invitó a Rumania a hacer actividades que jamás pensé que lograría hacer. Pasaron muchas cosas, incluso me lastimé el pie, pero fue una experiencia increíble”, nos cuenta.

Aunque la actuación es un terreno nuevo para Jair, él nos platica que ha recibido varios consejos de los cuales, resaltó dos aprendizajes que lo han marcado profundamente en esta nueva etapa como actor.

“Juanpa me dijo que el miedo es solo un momento y que después vienen cosas buenas. Y de las cuatro actrices aprendí que la actuación se trata de creértela, de atreverte a jugar con el personaje y no tener miedo a equivocarte”.

Jair Sánchez debuta como actor en la serie de "Cómplices". (Cortesía)

Estas enseñanzas no solo lo han ayudado frente a las cámaras, sino que también han reforzado su confianza en la creación de contenido digital, ámbito en el que se ha mantenido vigente gracias a su capacidad de adaptarse a las tendencias y conectar con su público.

“Hacer contenido es difícil porque todo cambia muy rápido. Yo trato de hablar de lo que está pasando en el momento, de convertirlo en comedia o sketch, y ahora con mi canal de YouTube la gente podrá conocer un lado más personal de mí”, nos platica.