Millie Bobby Brown acusa a su compañero de ‘Stranger Things’, David Harbour, de hostigamiento y acoso laboral

Millie Bobby Brown grabó acompañada de un representante

Según Page Six, Millie Bobby Brown habría grabado el último episodio de la serie acompañada por un representante personal en el set. Asimismo, se aclara que Harbour no enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada en la denuncia.

“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada”, declaró una fuente al medio. “Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”.

En 2021, Harbour habló abiertamente de su papel protector hacia Brown, recordando que comenzaron a trabajar juntos cuando ella tenía apenas 12 años y él 41, durante el estreno de la serie en 2016.

“Millie y yo siempre hemos tenido una especie de relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que alcanzara toda esta fama”, dijo Harbour en un episodio del podcast That Scene with Dan Patrick. “Siento un gran instinto protector hacia ella. Me preocupa mucho. Me preocupa ella, la fama y todo con lo que tiene que lidiar”, agregó.