Millie Bobby Brown acusa a su compañero de ‘Stranger Things’, David Harbour, de hostigamiento y acoso laboral

Millie Bobby Brownacusó a su compañero, David Harbour, de acosarla y hostigarla en el set de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things.
La actriz británica, de 21 años, presentó una larga queja contra el actor antes de que la serie comenzara a filmar su quinta y última temporada, informó el Daily Mail.
Millie Bobby Brown acusa a su David Harbour de acoso laboral
Según el medio, David Harbour está siendo investigado internamente tras la queja formal presentada por Millie Bobby Brown, quien lo acusa de “bullying y acoso laboral” en el set de Stranger Things.
En la popular serie, Brown interpreta al personaje protagónico, Eleven, mientras que Harbour da vida a su padre adoptivo, el jefe de policía Jim Hopper Jr.
"Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso laboral antes de que comenzara el rodaje de la última temporada", declaró una fuente. "Había muchísimas páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses".
Hasta el momento, Netflix ha optado por no hacer comentarios y ha buscado mantener en privado esta presunta investigación.
Millie Bobby Brown grabó acompañada de un representante
Según Page Six, Millie Bobby Brown habría grabado el último episodio de la serie acompañada por un representante personal en el set. Asimismo, se aclara que Harbour no enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada en la denuncia.
“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso antes de que comenzara el rodaje de la última temporada”, declaró una fuente al medio. “Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses”.
En 2021, Harbour habló abiertamente de su papel protector hacia Brown, recordando que comenzaron a trabajar juntos cuando ella tenía apenas 12 años y él 41, durante el estreno de la serie en 2016.
“Millie y yo siempre hemos tenido una especie de relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que alcanzara toda esta fama”, dijo Harbour en un episodio del podcast That Scene with Dan Patrick. “Siento un gran instinto protector hacia ella. Me preocupa mucho. Me preocupa ella, la fama y todo con lo que tiene que lidiar”, agregó.