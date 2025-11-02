“Mi criterio nunca se escuchaba”: Leire Martínez se sincera tras su salida de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez no siempre se sintió escuchada

En una charla titulada Mujeres que transforman la industria, la cantante Leire Martínez recordó cómo su voz interna no siempre fue escuchada dentro del grupo.

Leire Martínez (Getty Images)

“Ahora veo que, al aceptarlo, se silencian muchas cosas. Después de 17 años he sido una desconocida para muchos. Yo lo acepté porque entendía que era mi lugar en el grupo. Pero me he dado cuenta al final de que, de forma velada, igual no intencionada, mi criterio nunca se escuchaba tanto”.

La también intérprete de “Tres deseos” habló sobre la presión social que experimentó al integrarse al conjunto, donde todo recaía sobre ella. “Era un reto entrar en una banda con una trayectoria y todo lo que había conseguido. Tuve miedo porque el ruido era si sería capaz de sostenerlo y recaía solo en mí esa presión, a nivel social al menos”.

La Oreja de Van Gogh (Instagram)

Martínez aseguró que, tras su salida del grupo musical, lleva una etapa en la que está al mando de sus proyectos. “Ahora yo decido y elijo. Es la primera vez en muchos años que siento que esto es lo que quería hacer”, compartió, mientras recibía un caluroso aplauso del público.