El gesto más noble de Jesse Eisenberg: donará un riñón a un desconocido

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido

La donación, conocida como “donación no dirigida”, está programada para mediados de diciembre de 2025 en el hospital NYU Langone Health de Nueva York. Aunque el nombre del receptor permanecerá anónimo.

Jesse Eisenberg (Getty Images)

Siguiendo los protocolos médicos, Jesse Eisenberg explicó el impacto de su decisión: “Digamos que alguien en Kansas City necesita un riñón, pero su donante no es compatible. Si yo soy compatible, esa persona recibe mi riñón, y el donante original puede ayudar a otra persona. Todo empieza con un donante altruista”.

El actor, quien superó una batería de exámenes médicos tras su consulta inicial, destacó que el procedimiento, con una recuperación de 2 a 4 semanas según la Mayo Clinic, es “esencialmente libre de riesgos y tan necesario”. Además, registró a su familia en el programa de vales familiares de la National Kidney Foundation, asegurando prioridad en futuras donaciones si fuera necesario.

Jesse Eisenberg (Getty Images)

Este gesto se suma a las acciones filantrópicas de Eisenberg, quien ha apoyado causas de salud mental, luego de que reveló en 2023 que toma antidepresivos, y justicia racial, con donaciones a organizaciones como Black Lives Matter, además de ser donante habitual de sangre, participó en una colecta organizada por TODAY en julio de 2025.

La idea de donar un riñón surgió hace una década tras conversaciones con médicos y se concretó gracias a una amiga doctora que lo recomendó al programa de NYU Langone. En Estados Unidos, unos 90.000 pacientes esperan un riñón, según datos de septiembre de 2024 de la Health Resources and Services Administration.