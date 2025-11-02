El gesto más noble de Jesse Eisenberg: donará un riñón a un desconocido

En un acto que ha sorprendido y conmovido a la industria del entretenimiento, el actor estadounidense Jesse Eisenberg anunció que donará un riñón a una persona desconocida. La declaración tuvo lugar durante una entrevista en el programa TODAY de NBC, mientras promocionaba su próxima película Now You See Me: Now You Don’t.
“No sé por qué. Me picó el bicho de la donación de sangre”, expresó Eisenberg con serenidad al ser cuestionado sobre los motivos de su decisión.
La donación, conocida como “donación no dirigida”, está programada para mediados de diciembre de 2025 en el hospital NYU Langone Health de Nueva York. Aunque el nombre del receptor permanecerá anónimo.
Siguiendo los protocolos médicos, Jesse Eisenberg explicó el impacto de su decisión: “Digamos que alguien en Kansas City necesita un riñón, pero su donante no es compatible. Si yo soy compatible, esa persona recibe mi riñón, y el donante original puede ayudar a otra persona. Todo empieza con un donante altruista”.
El actor, quien superó una batería de exámenes médicos tras su consulta inicial, destacó que el procedimiento, con una recuperación de 2 a 4 semanas según la Mayo Clinic, es “esencialmente libre de riesgos y tan necesario”. Además, registró a su familia en el programa de vales familiares de la National Kidney Foundation, asegurando prioridad en futuras donaciones si fuera necesario.
Este gesto se suma a las acciones filantrópicas de Eisenberg, quien ha apoyado causas de salud mental, luego de que reveló en 2023 que toma antidepresivos, y justicia racial, con donaciones a organizaciones como Black Lives Matter, además de ser donante habitual de sangre, participó en una colecta organizada por TODAY en julio de 2025.
La idea de donar un riñón surgió hace una década tras conversaciones con médicos y se concretó gracias a una amiga doctora que lo recomendó al programa de NYU Langone. En Estados Unidos, unos 90.000 pacientes esperan un riñón, según datos de septiembre de 2024 de la Health Resources and Services Administration.
¿Quién es Jesse Adam Eisenberg?
Jesse Adam Eisenberg, de 42 años, nació el 5 de octubre de 1983 en Queens, Nueva York, y reside en Bloomington, Indiana. De ascendencia judía, está en proceso de obtener la ciudadanía polaca completa. Casado con Anna Strout desde 2017, tiene un hijo, Banner, de 8 años, y previamente mantuvo una relación con la actriz Mia Wasikowska.
Su carrera comenzó en la televisión con Get Real (1999-2000) y despuntó en el cine con Roger Dodger (2002) y The Emperor’s Club (2002). Su versatilidad brilla en filmes como The Village (2004), The Squid and the Whale (2005), Adventureland (2009) y Zombieland (2009), así como en las animadas Río (2011) y Río 2 (2014), donde prestó su voz al protagonista. Su papel más célebre fue Mark Zuckerberg en The Social Network (2010), que le valió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro. También interpretó a Lex Luthor en Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016) y participó en Now You See Me (2013). En 2024, ganó el BAFTA y el Independent Spirit Award al mejor guión original por A Real Pain, consolidándose como guionista.
La decisión de Eisenberg ha sido vista como un acto de generosidad radical. “Es un no-brainer”, afirmó, animando a otros a considerar donaciones similares. En redes sociales, su anuncio ha generado reacciones inmediatas, con publicaciones elogiando su “compromiso extraordinario”.
Este gesto, inesperado y profundamente humano, marca un nuevo capítulo en la vida del actor, cuya sensibilidad trasciende los guiones y las cámaras.