El romance entre el joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole llegó oficialmente a su fin. La noticia fue confirmada por el periodista español de espectáculos Javi de Hoyos, quien leyó en televisión un mensaje enviado por el propio Lamine.
Se acabó: Lamine Yamal y Nicki Nicole terminan su noviazgo tras tres meses de relación
“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya está. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, fue el mensaje con el que el futbolista Lamine Yamal confirmó que terminó su noviazgo con Nicki Nicole, según dio a conocer el conductor Javi de Hoyos.
La declaración busca desmentir los rumores que circularon en medios españoles y argentinos sobre una presunta infidelidad por parte del jugador, quien habría sido vinculado con la modelo e influencer italiana Anna Gegnoso durante un viaje relámpago a Milán tras la derrota del Barça en el Clásico español.
Sin embargo, tanto Lamine como Nicki han negado categóricamente cualquier episodio de infidelidad, aclarando que la separación ocurrió antes de esa escapada y por motivos personales no relacionados con terceros.
La ruptura fue confirmada por varios medios que han seguido de cerca los altibajos del noviazgo. La panelista Yanina Latorre reveló que la separación se habría producido por teléfono, con Nicki en Buenos Aires y Lamine en Barcelona, lo que sugiere que la distancia geográfica también pudo haber influido en la decisión.
Además, la periodista argentina Yanila Torre fue la primera en filtrar la noticia en sus Stories de Instagram, afirmando: “Nicki Nicole está soltera”, lo que desató un revuelo inmediato en redes sociales.
Breve y mediático: así fue el noviazgo de Nicki Nicole y Lamine Yamal
El noviazgo de Nicki Nicole y Lamine Yamal se hizo público hace aproximadamente tres meses, cuando fueron fotografiados juntos en el aeropuerto de El Prat de Barcelona a finales de julio de 2025, poco después del controvertido cumpleaños número 18 del futbolista del Barcelona.
Aunque al principio mantuvieron su relación en privado, la cantante argentina y el futbolista español pronto comenzaron a compartir momentos románticos en redes sociales, incluyendo viajes, cenas y regalos costosos.
La pareja se conoció en julio de 2025, durante la fiesta de cumpleaños de Lamine, y desde entonces mantuvieron una relación intensa pero breve, que se oficializó el 25 de agosto con una foto compartida en Instagram Stories durante el cumpleaños número 25 de Nicki, rodeados de rosas y un pastel rosa.
Nicki Nicole confirmó su rutpura con Lamine Yamal al paparazzo Jordi Martín
En medio de la controversia, el paparazzo Jordi Martín también recibió un mensaje directo de Nicki Nicole, en el que la cantante confirmó la ruptura y negó los rumores de engaño.“Hola Jordi. No soy de hacer estas cosas, pero te quería aclarar que con Lamine no estamos juntos”, según dio a conocer el fotógrafo.
Un gran detalle:
Como señal de cierre, ambos han eliminado todas las fotos y publicaciones conjuntas de sus perfiles de Instagram, un movimiento que alimenta la especulación sobre tensiones subyacentes.
La historia de amor entre el delantero culé y la estrella urbana fue breve pero mediática. Su exposición pública, sumada a los compromisos profesionales de ambos —Yamal con el FC Barcelona y la selección española, y Nicki con su gira internacional y nominaciones a los Latin Grammy—, habría generado tensiones que terminaron por desgastar el vínculo.
Además, Lamine Yamal ha sido objeto de críticas recientes por su comportamiento fuera del campo, incluyendo salidas nocturnas y apariciones en fiestas con influencers, lo que alimentó especulaciones sobre su nivel de compromiso.
Por ahora, ambos han optado por el silencio en redes sociales y han pedido respeto a su privacidad. La ruptura, aunque inesperada, parece haber sido de común acuerdo, sin escándalos internos, pero sí rodeada de ruido mediático.
Con información de Agencia México