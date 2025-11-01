Se acabó: Lamine Yamal y Nicki Nicole terminan su noviazgo tras tres meses de relación

Lamine Yamal y Nicki Nicole terminan su noviazgo

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos hemos separado y ya está. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación. No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, fue el mensaje con el que el futbolista Lamine Yamal confirmó que terminó su noviazgo con Nicki Nicole, según dio a conocer el conductor Javi de Hoyos.

La declaración busca desmentir los rumores que circularon en medios españoles y argentinos sobre una presunta infidelidad por parte del jugador, quien habría sido vinculado con la modelo e influencer italiana Anna Gegnoso durante un viaje relámpago a Milán tras la derrota del Barça en el Clásico español.

Nicki y Lamine terminaron tras tres meses juntos (Instagram - @nickinicole)

Sin embargo, tanto Lamine como Nicki han negado categóricamente cualquier episodio de infidelidad, aclarando que la separación ocurrió antes de esa escapada y por motivos personales no relacionados con terceros.

La ruptura fue confirmada por varios medios que han seguido de cerca los altibajos del noviazgo. La panelista Yanina Latorre reveló que la separación se habría producido por teléfono, con Nicki en Buenos Aires y Lamine en Barcelona, lo que sugiere que la distancia geográfica también pudo haber influido en la decisión.

A Lamine Yamal se le relaciona con la influencer italiana Anna Gegnoso (Instagram)

Además, la periodista argentina Yanila Torre fue la primera en filtrar la noticia en sus Stories de Instagram, afirmando: “Nicki Nicole está soltera”, lo que desató un revuelo inmediato en redes sociales.