La relación de la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ha dado mucho de qué hablar desde que la hicieron pública tras varias semanas de especulaciones.
Desde entonces, la pareja ha sido muy pública y ha compartido con sus seguidores detalles que confirman el gran amor que se tienen. Ahora, la argentina decidió demostrarlo una vez más a través de un gesto muy sencillo que, rápidamente, se hizo viral.
En las buenas y en las malas: Nicki Nicole, la chofer particular de Lamine Yamal en pleno proceso de rehabilitación
La relación de la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ha dado mucho de qué hablar desde que la hicieron pública tras varias semanas de especulaciones.
Nicki Nicole volvió a robar la atención en la red y esta vez no fue por un show, sino por el gesto lleno de amor que tuvo con su novio, el joven astro del fútbol Lamine Yamal. La cantante fue captada llevando personalmente (ella iba manejado) al futbolista de 18 años al complejo deportivo del FC Barcelona.
Lamine continúa con su proceso de recuperación después de la lesión que sufrió en septiembre, la cual afecta el área de su ingle. Esto le ha traído un régimen estricto de rehabilitación para poder regresar a la cancha en cuanto antes, buscando perder la menor cantidad de partidos posibles, con la expectativa del público de que vuelva al club a finales del mes de octubre aunque aún no hay información clara al respecto por parte del FC Barcelona.
Al llegar al complejo deportivo, Nicki se tomó un momento para saludar a un grupo de fans que se acercaron a su coche para pedirle fotos. Los niños le pidieron que regresara con Lamine una vez que terminara su cita en el complejo para poder saludarlo también. El momento se viralizó rápidamente porque confirma que la argentina apoya a su novio en las buenas y en las malas.
Las lujosas citas entre Nicki Nicole y Lamine Yamal
Desde el inicio de su relación, la pareja ha sido captada en todo tipo de escapadas románticas sacadas de una película. ¿La más reciente? Un paseo en helicóptero sobre el mar azul de Croacia durante sus lujosas vacaciones juntos.
Sus viajes en yate por Mónaco y las cenas en restaurantes exclusivos de Barcelona son un día cualquiera para Nicki y Lamine. En sus escapadas, no faltan los regalos: matching outfits, autos deportivos y diamantes son sólo algunos detalles que el futbolista tiene con la cantante, demostrando que ellos disfrutan del amor con estilo.
Sin embargo, la pareja ha dejado en claro que cuando se trata del amor, nada vale más que tenerse le uno al otro. Más allá del glamour de sus citas, lo que más cautiva al público es la naturalidad con la que ambos viven su relación.
“Estoy muy enamorada y muy feliz”, respondió Nicki Nicole inmediatamente después de que en septiembre pasado la prensa le preguntó cómo estaba a nivel personal.