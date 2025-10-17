En las buenas y en las malas: Nicki Nicole, la chofer particular de Lamine Yamal en pleno proceso de rehabilitación

Nicki Nicole volvió a robar la atención en la red y esta vez no fue por un show, sino por el gesto lleno de amor que tuvo con su novio, el joven astro del fútbol Lamine Yamal. La cantante fue captada llevando personalmente (ella iba manejado) al futbolista de 18 años al complejo deportivo del FC Barcelona.

Lamine continúa con su proceso de recuperación después de la lesión que sufrió en septiembre, la cual afecta el área de su ingle. Esto le ha traído un régimen estricto de rehabilitación para poder regresar a la cancha en cuanto antes, buscando perder la menor cantidad de partidos posibles, con la expectativa del público de que vuelva al club a finales del mes de octubre aunque aún no hay información clara al respecto por parte del FC Barcelona.

(Instagram - @nickinicole)

Al llegar al complejo deportivo, Nicki se tomó un momento para saludar a un grupo de fans que se acercaron a su coche para pedirle fotos. Los niños le pidieron que regresara con Lamine una vez que terminara su cita en el complejo para poder saludarlo también. El momento se viralizó rápidamente porque confirma que la argentina apoya a su novio en las buenas y en las malas.