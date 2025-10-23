La noche del jueves 23 de octubre resulta sumamente especial para Laura Pausini porque, además de recibir el Premio Billboard Ícono, asistió a la gala con el último vestido que le diseño Giorgio Armani, quien falleció el pasado 4 de septiembre.
Laura Pausini 'siente el abrazo' de Giorgio Armani en la alfombra de los Premios Billboard
Laura Pausini lleva el último vestido que le diseñó Giorgio Armani a los Premios Billboard
"Esta alfombra es realmente especial para mí esta noche porque estoy rodeada de mucho amor y estoy envuelta en este maravilloso vestido, el último que Giorgio Armani ha diseñado para mí”, contó Laura Pausini en sus redes sociales.
La cantante italiana, quien esta noche es una de las homenajeadas en la entrega de los Premios Billboard a la música latina, que se celebra en Miami, compartió varias imágenes en las que se le ve con el diseño del modisto fallecido a los 91 años, incluido un video en el que se muestra aparentemente las pruebas del mismo.
Laura Pausini siente el abrazo de Giorgio Armani en la alfombra de los Premios Billboard
"Siento como si él me abrazara", añadió la intérprete de "La soledad" sobre este momento y subrayó que: "estoy sinceramente conmovida de usarlo hoy como él deseaba".
Para el legendario diseñador de modas, recordado por su fina sastrería y su estilo sofisticado y sobrio, Pausini sólo tuvo elogios y palabras de agradecimiento.
"Giorgio, me has acompañado desde que era adolescente hasta este importante hito. Estás conmigo. Otra vez y Para siempre”, puntualizó.
Laura Pausini es incapaz de explicar su éxito a pesar de ser un ícono de la música
A Laura Pausini, que en su infancia en un pequeño pueblo en Italia soñaba con ser una cantante de piano bar, su éxito y presencia internacionales aún la intrigan.
"Cuando vives una vida como la mía, nacida en un pueblo pequeño de Italia, (...) pensaba yo de ser una cantante de piano bar", aseguró la cantante en una reciente entrevista con AFP.
"Y ya era muy complicado hacerlo, porque en los años 1990, en mi tierra, solo cantaban los hombres. Entonces era casi imposible", insistió la intérprete de "Se fue".
En este sentido, Laura asegura sobre su éxito: "No tengo idea. Todos los días me pregunto por qué".
La cantante reflexiona que a lo largo de su trayectoria abrazó su instinto y evitó propuestas que no resonaban con ella. "Y creo que si hay una explicación, sería ésta".
Pausini se hizo un nombre propio en la escena musical gracias a sus poderosas entonaciones que la posicionaron tanto en Italia como en el mercado hispano, y permanece relevante desde hace más de tres décadas.
Con información de AFP