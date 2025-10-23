Laura Pausini 'siente el abrazo' de Giorgio Armani en la alfombra de los Premios Billboard

Laura Pausini lleva el último vestido que le diseñó Giorgio Armani a los Premios Billboard

"Esta alfombra es realmente especial para mí esta noche porque estoy rodeada de mucho amor y estoy envuelta en este maravilloso vestido, el último que Giorgio Armani ha diseñado para mí”, contó Laura Pausini en sus redes sociales.

La cantante italiana, quien esta noche es una de las homenajeadas en la entrega de los Premios Billboard a la música latina, que se celebra en Miami, compartió varias imágenes en las que se le ve con el diseño del modisto fallecido a los 91 años, incluido un video en el que se muestra aparentemente las pruebas del mismo.