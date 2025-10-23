“Aquí no estás en La casa de la risa”, el tenso momento entre Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer que se volvió viral

Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer protagonizan tenso momento en entrevista en vivo

Joaquín López-Dóriga habló con Sergio Mayer sobre el evento en el que se homenajeó a la Sonora Santanera en el Congreso, acto celebrado en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo, que incluyó música, baile y momentos festivos, y que coincidió con la discusión plenaria sobre el devastador temporal que azotó a Veracruz en días pasados.

Algunos legisladores abandonaron momentáneamente la sesión para unirse a la conmemoración, lo que generó críticas en redes sociales y medios de comunicación.

Joaquín López-Dóriga cuestionó a Sergio Mayer por el homenaje de la Sonora Dinamita en el Congreso (Cuarto Oscurao)

Ante esta situación López-Dóriga cuestionó directamente a Mayer sobre dicha acción en medio del desastre. “¿Es correcto, sí o no lo del bailongo en plena tragedia?”, preguntó el periodista.

Sergio Mayer defendió el evento, señalando que había sido programado con anticipación. “No es incorrecto, ya te respondí”, dijo.