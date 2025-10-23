Durante una entrevista en vivo, el periodista Joaquín López-Dóriga protagonizó un tenso intercambio con el diputado de Morena, Sergio Mayer, en torno al homenaje que la Cámara de Diputados rindió a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria.
“Aquí no estás en La casa de la risa”, el tenso momento entre Joaquín López-Dóriga y Sergio Mayer que se volvió viral
Joaquín López-Dóriga habló con Sergio Mayer sobre el evento en el que se homenajeó a la Sonora Santanera en el Congreso, acto celebrado en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo, que incluyó música, baile y momentos festivos, y que coincidió con la discusión plenaria sobre el devastador temporal que azotó a Veracruz en días pasados.
Algunos legisladores abandonaron momentáneamente la sesión para unirse a la conmemoración, lo que generó críticas en redes sociales y medios de comunicación.
Ante esta situación López-Dóriga cuestionó directamente a Mayer sobre dicha acción en medio del desastre. “¿Es correcto, sí o no lo del bailongo en plena tragedia?”, preguntó el periodista.
Sergio Mayer defendió el evento, señalando que había sido programado con anticipación. “No es incorrecto, ya te respondí”, dijo.
Joaquín López-Dóriga señala el 'bailongo' organizado por Morena en la Cámara de Diputados
Ante la respuesta que dio Sergio Mayer con respecto a la atención que generó el homenaje a la Sonora Santanera en la Cámara de Diputados mientras se abordaba la devastación en Veracruz, Joaquín López-Dóriga insistió en que no se trataba del homenaje en sí, sino de un acto de ambiente festivo en un momento de emergencia.
“Estoy hablando del bailongo en medio de la tragedia. Y tú dices que no es incorrecto, entonces ya me contestaste”, señaló el periodista durante la transmisión.
La conversación se tornó más ríspida cuando el diputado morenista intentó comparar el controversial momento con un evento previo, a lo que López-Dóriga respondió: “Eso no tiene nada que ver porque ahí no bailó nadie, fue un concierto.” A lo que Sergio Mayer replicó: “Ah, entonces si bailas es incorrecto”, lo que intensificó el debate.
El periodista también señaló que entre los asistentes a la celebración estaban figuras clave de Morena, como el vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien es vicecoordinador de Morena, a lo que Mayer respondió con incomodidad: “¿Qué tiene, perdón? Es que no te…”.
"Aquí no estás en La casa de la risa": la nueva frase viral de López-Dóriga
No obstante, todo culminó con una frase de Joaquín López-Dóriga que rápidamente se viralizó. “No, perdóname, es que aquí no estás en La casa esa de la risa”, puntualizó el periodista, lo que ha sido interpretado como una referencia a la participación de Sergio Mayer en el reality show La Casa de los Famosos.
🔥🎙️ “No estás en la casa de la risa”, así cerró el tenso debate entre Joaquín López-Dóriga y el diputado de Morena Sergio Mayer por el polémico “bailongo” en San Lázaro. Mientras el periodista preguntaba si era correcto festejar “en medio de la tragedia”, Mayer insistió: “No es… pic.twitter.com/Lbf2kh8bbj— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 23, 2025
“Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien”, dijo entonces López-Dóriga, quien añadió: “Así son los diputados de Morena en los tiempos estelares de la 4T, se equivocó de programa”.
Con información de Agencia México