El inesperado mensaje que Sergio Mayer Mori le mandó a su ex, Natália Subtil, en ‘La Granja VIP’

La historia de Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

La relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil comenzó a principios de 2016 cuando coincidieron en el set de la película Un padre no tan padre. En ese momento la modelo tenía 28 años, mientras que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer, era un menor de edad a punto de cumplir 18 años.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil. (Agencia México)

Durante los primeros meses de romance, Natália resultó embarazada. La noticia no fue bien recibida por la familia del joven. La modelo ha declarado que Mayer Mori quedó en shock al recibir la noticia. A su paso por el podcast Sergio Mayer es: Políticamente imprudente, el músico recordó también su reacción al enterarse de la noticia.

"Fue una reacción desde el miedo, le dije '¿Cómo?', apenas estaba empezando a hacer mi primera película; no estaba en mis planes; hoy irónicamente agradezco todo lo que ha hecho Natália, hoy puedo convivir con un ser humano que supera cualquier expectativa".

El 21 de noviembre de 2016, Natália dio a luz a Mila Mayer Subtil, convirtiendo a Sergio Mayer Mori en papá y a Bárbara Mori y Sergio Mayer en abuelos. La pareja presentó oficialmente a la bebé en las páginas de Quién, sin embargo, tras el nacimiento de su hija, la relación de pareja terminó casi de inmediato.

Sergio Mayer Mori, Natália Subtil y Mila, 'La familia que nunca fue' (Archivo Quién)

Tras la separación, la convivencia se transformó en un conflicto mediático. Sergio Mayer acusó públicamente a Natália de haber abusado de su hijo, argumentando que el joven era menor de edad, mientras que la modelo ha acusado a su expareja de no hacerse cargo de la manutención de la niña.

Sergio Mayer Mori, Natália Súbtil y Mila (Instagram)

Mayer Mori por su parte ha asegurado que él sí busca a su hija y que es Subtil quien le niega la convivencia e ignora sus mensajes, además la acusó de frustrar sus intentos de ser un papá presente y que utiliza a Mila para perjudicar su imagen. Hace unos meses, Sergio Mayer, el abuelo de la niña, anunció que se había llegado a un acuerdo con Natália para garantizar que su hijo pudiera ver a su hija. Hoy, todo apunta a que han mejorado su convivencia.