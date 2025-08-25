Publicidad

Espectáculos

Luego de meses de especulaciones, finalmente se confirma que Checo Pérez firmó contrato con Cadillac para regresar a la Fórmula 1 en 2026.
lun 25 agosto 2025 05:35 PM
Ya es oficial: Checo Pérez regresará en 2026 a la Fórmula 1 luego de firmar un contrato por dos año con Cadillac, equipo en el que hará mancuerna con Valtteri Bottas.

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 al frente de Cadillac

Después de varios meses de especulaciones, versiones y trascendidos, y de que el piloto mexicano se dedicara a disfrutar a su familia, finalmente se confirmó que Checo Pérez firmó un contrato por dos años con Cadillac el pasado fin de semana.

Con este hecho, el tapatío da inicio a la cuenta regresiva para para su regreso a Fórmula 1. Y aunque la confirmación oficial se dará en los próximos días, Sports Illustrated ya dio a conocer la información.

Checo Pérez en su última etapa con Red Bull Racing
Tras la dramática salida de Red Bull, se manejó el regreso de Checo con Cadillac; ahora está por hacerse oficial

Checo Pérez y su paso y salida de Red Bull

El cierre del ciclo de Checo Pérez en Red Bull fue abrupto e incierto. A pesar de haberle ofrecido un contrato hasta 2026, su rendimiento en 2024 —solo 118 puntos y el 8.º lugar en el campeonato, su peor resultado en cinco años— precipitó su salida a finales de diciembre.

Red Bull reemplazó a Pérez con Liam Lawson y luego con Yuki Tsunoda, y su rendimiento fue claramente inferior: entre ambos apenas suman 22 puntos por ahora, lo que dejó a la escudería en una preocupante situación en el Mundial de Constructores

F1 Grand Prix of Abu Dhabi
Checo estuvo con Red Bull Racing entre 2021 y 2024

A esto se sumó la salida de figuras clave como Christian Horner, Adrian Newey y Jonathan Wheatley, un combo que ha hundido al equipo en una crisis técnica y de liderazgo. Pérez, por su parte, ha declarado que “desde adentro, ya se arrepienten” de haberlo dejado ir

Christian Horner también salió de Red Bull Racing

Checo Pérez y Cadillac con miras al 2026

Cadillac entra a la Fórmula 1 con con dos pilotos de experiencia ya que pretende posicionarse rápido como un equipo competitivo dentro del nuevo reglamento técnico.

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas será compañero de Checo Pérez en Cadillac

Allí, Checo Pérez jugará un papel central como líder y estará acompañado por Valtteri Bottas, otro veterano con largo kilometraje en el máximo circuito, y juntos deberán imponer su criterio técnico, su voz dentro del box y su capacidad de conducción para entrar con paso firme y marcar el rumbo de la escudería que busca ubicarse en las posiciones delanteras.

