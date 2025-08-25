Ya es oficial: Checo Pérez regresará en 2026 a la Fórmula 1 luego de firmar un contrato por dos año con Cadillac, equipo en el que hará mancuerna con Valtteri Bottas.
Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 al frente de Cadillac
Después de varios meses de especulaciones, versiones y trascendidos, y de que el piloto mexicano se dedicara a disfrutar a su familia, finalmente se confirmó que Checo Pérez firmó un contrato por dos años con Cadillac el pasado fin de semana.
Con este hecho, el tapatío da inicio a la cuenta regresiva para para su regreso a Fórmula 1. Y aunque la confirmación oficial se dará en los próximos días, Sports Illustrated ya dio a conocer la información.
Checo Pérez y su paso y salida de Red Bull
El cierre del ciclo de Checo Pérez en Red Bull fue abrupto e incierto. A pesar de haberle ofrecido un contrato hasta 2026, su rendimiento en 2024 —solo 118 puntos y el 8.º lugar en el campeonato, su peor resultado en cinco años— precipitó su salida a finales de diciembre.
Red Bull reemplazó a Pérez con Liam Lawson y luego con Yuki Tsunoda, y su rendimiento fue claramente inferior: entre ambos apenas suman 22 puntos por ahora, lo que dejó a la escudería en una preocupante situación en el Mundial de Constructores
A esto se sumó la salida de figuras clave como Christian Horner, Adrian Newey y Jonathan Wheatley, un combo que ha hundido al equipo en una crisis técnica y de liderazgo. Pérez, por su parte, ha declarado que “desde adentro, ya se arrepienten” de haberlo dejado ir
Checo Pérez y Cadillac con miras al 2026
Cadillac entra a la Fórmula 1 con con dos pilotos de experiencia ya que pretende posicionarse rápido como un equipo competitivo dentro del nuevo reglamento técnico.
Allí, Checo Pérez jugará un papel central como líder y estará acompañado por Valtteri Bottas, otro veterano con largo kilometraje en el máximo circuito, y juntos deberán imponer su criterio técnico, su voz dentro del box y su capacidad de conducción para entrar con paso firme y marcar el rumbo de la escudería que busca ubicarse en las posiciones delanteras.