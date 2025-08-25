Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 al frente de Cadillac

Checo Pérez y su paso y salida de Red Bull

El cierre del ciclo de Checo Pérez en Red Bull fue abrupto e incierto. A pesar de haberle ofrecido un contrato hasta 2026, su rendimiento en 2024 —solo 118 puntos y el 8.º lugar en el campeonato, su peor resultado en cinco años— precipitó su salida a finales de diciembre.

Red Bull reemplazó a Pérez con Liam Lawson y luego con Yuki Tsunoda, y su rendimiento fue claramente inferior: entre ambos apenas suman 22 puntos por ahora, lo que dejó a la escudería en una preocupante situación en el Mundial de Constructores

Checo estuvo con Red Bull Racing entre 2021 y 2024 (Getty Images)

A esto se sumó la salida de figuras clave como Christian Horner, Adrian Newey y Jonathan Wheatley, un combo que ha hundido al equipo en una crisis técnica y de liderazgo. Pérez, por su parte, ha declarado que “desde adentro, ya se arrepienten” de haberlo dejado ir