Paris Jackson denuncia "malos manejos" de los abogados que administran la fortuna de su papá

En documentos presentados en la Corte Superior de Los Ángeles, Paris expresó: “Existen inconsistencias que exigen un escrutinio detallado de todos los honorarios y costos solicitados. Es doloroso decirlo, pero los registros sugieren que un grupo de abogados bien remunerados está aprovechando la falta de supervisión para extraer dinero del patrimonio a plena vista”. Se refiere a pagos de 625 mil dólares en 2018 a tres bufetes, incluyendo 250 mil dólares en bonos por “tiempo no registrado”, que según ella no fueron justificados ni supervisados.

Los albaceas, John Branca y John McClain, nombrados en el testamento de 2002, defendieron los pagos como “bien merecidos y razonables”. En su respuesta del 15 de julio de 2025, declararon: “Las objeciones de Paris son inoportunas y deberían ser desestimadas por el tribunal. Desde 2009, transformamos un patrimonio con deudas de 500 millones de dólares en una entidad rentable, generando 287 millones para los beneficiarios”.

La familia Jackson durante el funeral del Rey del pop. (Getty Images)

Agregaron que los pagos fueron esenciales para resolver más de 15 demandas y proteger el legado de Jackson, advirtiendo que limitarlos podría tener “consecuencias profundamente desestabilizadoras”, especialmente ante la demanda de 400 millones de dólares por abuso sexual interpuesta por Wade Robson y James Safechuck en 2025.

Michael Jackson dejó tres hijos: Prince Jackson (de 28 años, nacido en 1997), Paris (1998) y Bigi (de 23 años, nacido en 2002). El fideicomiso estipula que reciben fondos desde los 21 años, con un tercio de su herencia a los 30, otro a los 35 y el resto a los 40. La fortuna ha crecido con acuerdos como la venta parcial del catálogo a Sony por 600 millones de dólares en 2024, pese a objeciones de Katherine Jackson, y proyectos como Michael Jackson ONE en Las Vegas y MJ: The Musical, que han generado 2.5 mil millones en ingresos globales.