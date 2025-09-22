En su próximo libro de memorias, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla Presley revela, con total sinceridad, sus sentimientos acerca del polémico matrimonio de su hija Lisa Marie Presley con Michael Jackson, el cual se llevó a cabo en 1994.
Priscilla Presley llama "manipulador" a Michael Jackson y revela el oscuro trasfondo del matrimonio con su hija
Mamá de Lisa Marie Presley acusa a Michael Jackson de “manipulador” en su nuevo libro
En sus nuevas memorias, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla Presley confiesa que, al enterarse de la unión entre su hija, Lisa Marie Presley y Michael Jackson, se sintió “horrorizada”, pues desde el principio tuvo serias reservas sobre la relación. En su relato, acusa al "Rey del Pop" de ser un "manipulador", ya que, según ella, estaba más interesado en la fama y la fortuna asociadas con la dinastía Presley que en su hija Lisa Marie como persona.
"Me sentí horrorizada por el matrimonio", escribió Priscilla en sus memorias, según un extracto publicado por The Sun. “Le pregunté si tenían una relación física”, añade Priscilla. “Como tanta gente, no estaba segura. Me dijo que sí”.
Además, la viuda de Elvis Presley desmonta la imagen pública de Jackson, quien proyectaba una inocencia casi infantil, calificándola como una fachada cuidadosamente construida.
“La inocencia infantil que proyectaba era parte de su máscara pública”, afirma sobre la cantante de Thriller.
La hija de Priscilla y Elvis Presley se casó con el Rey del Pop en 1994, pero se divorciaron dos años después. Priscilla asegura que, si Elvis estuviera vivo, habría sentido un gran alivio por la ruptura de este matrimonio que tanto le preocupaba.
La viuda de Elvis Presley agrega que “prácticamente podía oír a Elvis suspirar de alivio” después de que terminara el matrimonio de Lisa Marie y Jackson.
“Sabía en el fondo de mi corazón que Michael no se casaría con Lisa Marie; se casaría con la dinastía Presley”, escribe Priscilla. “Michael era un hombre manipulador, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta”.
¿Cuándo sale a la venta el nuevo libro de Priscilla Presley?
El nuevo libro de Priscilla Presley, titulado Softly, As I Leave You: Life After Elvis, saldrá a la venta el 23 de septiembre de este año. La obra será publicada en diferentes formatos: tapa dura, libro electrónico (e‑book) y audiolibro.
Desde su anuncio oficial, ya está disponible para pre‑ordenar en varios puntos de venta internacionales. La editorial responsable es Grand Central Publishing, que adquirió los derechos para Norteamérica, y el libro fue coescrito junto con Mary Jane Ross
Además, las memorias de Priscilla Presley también incluyen nuevos detalles sobre la trágicamente de su hija Lisa Marie.
La historia de amor entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley
La historia de amor entre Michael Jackson y Lisa Marie Presley fue, sin duda, una de las más inesperadas y mediáticas de los años 90. Por un lado, el "Rey del Pop", por otro, la hija del legendario Elvis Presley. Dos herederos de dinastías musicales unidas por una relación que, aunque breve, generó un enorme impacto en la cultura popular.
Se conocieron por primera vez en 1975, cuando Lisa Marie apenas tenía 7 años, pero no fue sino hasta principios de los 90 que retomaron contacto y comenzaron a hablar con frecuencia. La amistad entre ambos se transformó rápidamente en una relación romántica que sorprendió al mundo entero. En mayo de 1994, solo 20 días después de que Lisa Marie finalizara su primer matrimonio con Danny Keough, la pareja se casó en una ceremonia privada en República Dominicana.
El anuncio del matrimonio tomó por sorpresa tanto a la industria del entretenimiento como al público general. La relación despertó todo tipo de reacciones: desde teorías de conveniencia hasta especulaciones sobre la autenticidad del amor entre ambos. La presión mediática fue constante, especialmente después de que Michael enfrentara acusaciones de abuso infantil a principios de los años 90. Muchos creyeron que la unión con la hija de Priscilla Presley, buscaba mejorar su imagen pública, aunque ambos aseguraban que su relación era genuina.
Uno de los momentos más recordados de su matrimonio fue su famosa aparición en los MTV Video Music Awards de 1994, donde Michael besó a Lisa Marie en el escenario y declaró: "Nadie pensaba que esta relación duraría".
Aun así, la pareja luchaba con diferencias profundas. Lisa Marie, que siempre buscó una vida más privada y familiar, se veía abrumada por el estilo de vida de Jackson y el entorno que lo rodeaba. El cantante, por su parte, deseaba formar una familia, pero sus métodos y prioridades chocaban con los de ella.
No matter what, there is no denying that Michael Jackson once made Lisa Marie Presley very happy. Proof is in her smile, exploited wife, yeah okay… pic.twitter.com/Gh3LdLr0E6— ✨ 𝒱𝒾𝒶 (𝔏𝔦𝔟𝔢𝔯𝔦𝔞𝔫 𝔊𝔦𝔯𝔩)✨ ᴹ☾ᴶ (@billejeanwho) August 10, 2025
Después de varios intentos por salvar la relación, Lisa Marie solicitó el divorcio en enero de 1996. A pesar de la separación, ambos mantuvieron el contacto durante algunos años, y ella fue una de las pocas personas que siempre habló con franqueza —aunque con respeto— sobre su tiempo junto a Michael.
Con el paso de los años, Lisa Marie confesó en entrevistas que el amor entre ellos fue real, pero que las circunstancias eran demasiado complejas. Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, la hija de Elvis Presley publicó una emotiva carta en la que reconocía lo profundo de su conexión y el dolor que sentía por no haber podido ayudarlo más.