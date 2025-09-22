Priscilla Presley llama "manipulador" a Michael Jackson y revela el oscuro trasfondo del matrimonio con su hija

Mamá de Lisa Marie Presley acusa a Michael Jackson de “manipulador” en su nuevo libro

En sus nuevas memorias, Softly, As I Leave You: Life After Elvis, Priscilla Presley confiesa que, al enterarse de la unión entre su hija, Lisa Marie Presley y Michael Jackson, se sintió “horrorizada”, pues desde el principio tuvo serias reservas sobre la relación. En su relato, acusa al "Rey del Pop" de ser un "manipulador", ya que, según ella, estaba más interesado en la fama y la fortuna asociadas con la dinastía Presley que en su hija Lisa Marie como persona.

"Me sentí horrorizada por el matrimonio", escribió Priscilla en sus memorias, según un extracto publicado por The Sun. “Le pregunté si tenían una relación física”, añade Priscilla. “Como tanta gente, no estaba segura. Me dijo que sí”.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson (Globe Photos/mediapunch/Shutterstock/Globe Photos/mediapunch/Shutterstock)

Además, la viuda de Elvis Presley desmonta la imagen pública de Jackson, quien proyectaba una inocencia casi infantil, calificándola como una fachada cuidadosamente construida.

“La inocencia infantil que proyectaba era parte de su máscara pública”, afirma sobre la cantante de Thriller.

La hija de Priscilla y Elvis Presley se casó con el Rey del Pop en 1994, pero se divorciaron dos años después. Priscilla asegura que, si Elvis estuviera vivo, habría sentido un gran alivio por la ruptura de este matrimonio que tanto le preocupaba.

La viuda de Elvis Presley agrega que “prácticamente podía oír a Elvis suspirar de alivio” después de que terminara el matrimonio de Lisa Marie y Jackson.

Michael Jackson comenzó su carrera musical al lado de sus hermanos. (Getty Images)

“Sabía en el fondo de mi corazón que Michael no se casaría con Lisa Marie; se casaría con la dinastía Presley”, escribe Priscilla. “Michael era un hombre manipulador, y creo que la tenía en la mira mucho antes de que ella se diera cuenta”.

Michael Jackson (Getty Images)

¿Cuándo sale a la venta el nuevo libro de Priscilla Presley?

El nuevo libro de Priscilla Presley, titulado Softly, As I Leave You: Life After Elvis, saldrá a la venta el 23 de septiembre de este año. La obra será publicada en diferentes formatos: tapa dura, libro electrónico (e‑book) y audiolibro.

Desde su anuncio oficial, ya está disponible para pre‑ordenar en varios puntos de venta internacionales. La editorial responsable es Grand Central Publishing, que adquirió los derechos para Norteamérica, y el libro fue coescrito junto con Mary Jane Ross

Además, las memorias de Priscilla Presley también incluyen nuevos detalles sobre la trágicamente de su hija Lisa Marie.