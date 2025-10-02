El inesperado reencuentro entre Paris y Janet Jackson en Paris Fashion Week tras rumores de problemas familiares

Paris y Janet Jackson se reencuentran en Paris Fashion Week

Durante años, se especuló acerca de tensiones dentro de la familia Jackson, especialmente entre Paris y su tía Janet Jackson. En 2018, Paris fue duramente criticada por no asistir al homenaje que su tía recibió con el premio Icon de Billboard, lo que alimentó rumores de distanciamiento. En su momento, la hija de Michael Jackson respondió defendiendo su privacidad y recordando que los asuntos familiares son complejos y no deberían estar bajo escrutinio público.

Janet Jackson (Getty Images )

Sin embargo, Paris y Janet se reencontraron durante un desfile de Tom Ford en París. Ambas protagonizaron un momento que sorprendió por su calidez: al llegar, Paris se acercó rápidamente a Janet y la abrazó. La cantante, por su parte, cerró los ojos y sonrió mientras correspondía al gesto.

Desde la muerte de Michael Jackson en 2009, las dinámicas dentro de la familia han sido objeto constante de rumores y análisis mediáticos. Aun así, Paris ha reiterado en distintas ocasiones que, pese a las diferencias, mantiene respeto y cariño por sus familiares.

Paris y Janet Jackson en Paris Fashion Week (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

De hecho, en 2022, Janet publicó una imagen junto a su sobrina tras un encuentro en París, acompañada del mensaje: “Poniéndome al tanto con mi hermosa sobrina @parisjackson” dejando entrever que, más allá de las especulaciones, el lazo entre ambas nunca se rompió del todo.