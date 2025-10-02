El inesperado reencuentro entre Paris y Janet Jackson en Paris Fashion Week tras rumores de problemas familiares

En el marco de la Paris Fashion Week, Janet Jackson y su sobrina Paris Jackson protagonizaron un inesperado reencuentro tras rumores sobre problemas familiares.
Ambas fueron vistas abrazándose y compartiendo momentos de cercanía antes de que entraran a ver el desfile de Tom Ford para la colección Primavera/Verano 2026. Este gesto marca su primera aparición pública juntas desde 2022.
Paris y Janet Jackson se reencuentran en Paris Fashion Week
Durante años, se especuló acerca de tensiones dentro de la familia Jackson, especialmente entre Paris y su tía Janet Jackson. En 2018, Paris fue duramente criticada por no asistir al homenaje que su tía recibió con el premio Icon de Billboard, lo que alimentó rumores de distanciamiento. En su momento, la hija de Michael Jackson respondió defendiendo su privacidad y recordando que los asuntos familiares son complejos y no deberían estar bajo escrutinio público.
Sin embargo, Paris y Janet se reencontraron durante un desfile de Tom Ford en París. Ambas protagonizaron un momento que sorprendió por su calidez: al llegar, Paris se acercó rápidamente a Janet y la abrazó. La cantante, por su parte, cerró los ojos y sonrió mientras correspondía al gesto.
Desde la muerte de Michael Jackson en 2009, las dinámicas dentro de la familia han sido objeto constante de rumores y análisis mediáticos. Aun así, Paris ha reiterado en distintas ocasiones que, pese a las diferencias, mantiene respeto y cariño por sus familiares.
De hecho, en 2022, Janet publicó una imagen junto a su sobrina tras un encuentro en París, acompañada del mensaje: “Poniéndome al tanto con mi hermosa sobrina @parisjackson” dejando entrever que, más allá de las especulaciones, el lazo entre ambas nunca se rompió del todo.
¿Cuántos hijos tuvo Michael Jackson?
Michael Jackson tuvo tres hijos reconocidos públicamente. Su primogénito es Michael Joseph Jackson Jr., también conocido como Prince Jackson, nacido el 13 de febrero de 1997. Su segunda hija, Paris-Michael Katherine Jackson, nació el 3 de abril de 1998. Ambos son fruto de su matrimonio con Debbie Rowe, una enfermera dermatológica con quien estuvo casado entre 1996 y 1999.
El tercer hijo del cantante es Prince Michael Jackson II, nacido el 21 de febrero de 2002, más conocido como "Blanket", aunque en años recientes adoptó el nombre de Bigi Jackson. La identidad de su madre nunca ha sido revelada públicamente, ya que fue concebido mediante gestación subrogada.
Desde la muerte de Michael Jackson en 2009, los tres hijos han sido criados en gran parte por su abuela, Katherine Jackson, y otros miembros cercanos de la familia. Aunque cada uno ha tomado rumbos distintos, todos han permanecido en el ojo público hasta cierto punto, especialmente Paris, quien ha incursionado en la música, el modelaje y la actuación.