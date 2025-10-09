Ed Gein: las películas más escalofriantes basadas en su historia real

Las películas más escalofriantes basadas en la historia real de Ed Gein

Sus espeluznantes crímenes, descubiertos en 1957 en Wisconsin, no solo conmocionaron al mundo, sino que se convirtieron en la oscura musa de algunos de los personajes y películas más influyentes de todos los tiempos. Repasamos las películas que tomaron como base su retorcida historia para crear personajes inolvidables y verdaderos clásicos del horror.

Psicosis y Norman Bates

Aunque el autor de la novela, Robert Bloch, vivía cerca de Plainfield, negó que Gein fuera su inspiración directa, pero las similitudes son innegables. La figura de Norman Bates, un hombre solitario, dominado por una madre fanática y con una vida doble marcada por el asesinato, estableció el arquetipo del asesino con mommy issues. La trama se basa en la obsesión enfermiza de Gein por su madre y su aislamiento.

Anthony Perkins como Norman Bates en Psicosis. (Getty Images)

La Masacre de Texas y Leatherface

Si bien es una obra de ficción, el personaje de Leatherface y su macabra decoración del hogar tienen una conexión directa con Gein. La característica más perturbadora de Leatherface, el uso de máscaras hechas con piel humana, se inspira en el hecho de que Gein confesó haber fabricado diversos objetos y hasta un traje con los restos de sus víctimas. Esta película revolucionó el género slasher con su crudo realismo.

El Silencio de los Inocentes y Buffalo Bill

La influencia de Gein se extiende hasta el thriller psicológico con el personaje de Buffalo Bill. Este asesino, que secuestra y le quita la piel a las mujeres para hacerse un "traje" de piel, refleja el modus operandi de Gein, sobre todo su deseo de reconfigurar la identidad a través de la piel de sus víctimas.

